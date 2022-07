Crunchyroll sort une mise à jour sur iOS et iPadOS pour prendre en charge le 120 Hz

Si vous êtes un fan d'anime, vous connaissez forcément Crunchyroll. Cette application est considérée comme le service de streaming à avoir absolument si vous souhaitez accéder à la plus grande collection d'anime au monde ainsi qu'aux derniers épisodes 1 heure après leurs diffusions au Japon ! Aujourd'hui, Crunchyroll évolue et s'adresse directement aux possesseurs d'appareils Apple compatibles avec l'écran ProMotion.

Crunchyroll propose des taux de rafraîchissement plus élevé

Bonne nouvelle, si vous êtes abonné à Crunchyroll et que vous possédez la dernière génération d'iPhone, vous pouvez désormais regarder vos animes préférés et utiliser l'application de manière plus fluide grâce à la prise en charge de la technologie ProMotion des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.



Crunchyroll aura pris un certain temps à rendre compatible son application iOS et iPadOS avec cette nouveauté, en effet les développeurs avaient d'autres priorités, comme l'intégration de SharePlay et de diverses fonctionnalités qui ont permis d'améliorer l'expérience utilisateur ces derniers mois.

En ce qui concerne les utilisateurs sur iPad, la nouvelle version de l'app disponible dès maintenant introduit aussi la compatibilité avec ProMotion d'Apple. Évidemment, un nombre restreint d'iPad sont concernés, il s'agit en réalité que de l'iPad Pro de seconde génération et des modèles plus récents.



ProMotion offre un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 fois par seconde, une avancée qui était très attendue par les clients Apple qui réclamaient tous une meilleure fluidité essentiellement dans leurs sessions gaming. Les derniers modèles d'iPhone 13 Pro d'Apple et quelques-uns des iPad Pro sont équipés de cette technologie. Enfin, ProMotion a fait son entrée sur la gamme Mac avec le MacBook Pro 2021.





Télécharger l'app gratuite Crunchyroll