App Store Connect se met à jour pour prendre en charge visionOS

Apple a un petit peu plus de 6 mois pour tout mettre en place et donner les cartes en mains aux développeurs avant le lancement de son premier ordinateur spatial : l'Apple Vision Pro. Il y a quelques heures, le géant californien a mis en place la prise en charge totale de l'App Store de vision OS sur l'App Store Connect, une grande avancée qui permettra aux développeurs de soumettre leurs applications.

App Store Connect is ready

En tant qu'utilisateurs, nous connaissons l'App Store comme l'endroit où nous téléchargeons toutes nos applications préférées. Cependant, les développeurs eux ont deux App Store mis à leurs dispositions, le traditionnel qui est le même que celui des clients et... l'App Store Connect. Il s'agit d'une plateforme en ligne développée par Apple qui permet aux développeurs d'applications iOS, iPadOS, watchOS, macOS et tvOS de gérer et de distribuer leurs applications sur les différents App Stores d'Apple.

L'App Store de visionOS sur l'Apple Vision Pro

Pour la première fois depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro, la firme de Cupertino ajoute la "connexion" à l'App Store de visionOS pour les développeurs de son écosystème. Cela signifie que les développeurs qui seront prêts à proposer leurs applications pour l'ordinateur spatial d'Apple pourront commencer à envoyer leurs applications à l'équipe de validation. C'est aussi un feu vert pour ajouter des captures d'écran, écrire une description, indiquer la transparence sur la confidentialité... Bref, tout pour que l'application soit présentable le jour J et bénéficie d'une bonne visibilité sur la boutique d'applications !



Si vous êtes développeurs et que vous utilisez App Store Connect essentiellement sur iPhone et iPad, vous pouvez installer dès maintenant la mise à jour 1.12 déployée par Apple. Elle vous permettra de vous connecter à l'App Store de visionOS afin de soumettre votre application, si vous avez décidé d'en développer une pour l'Apple Vision Pro.

