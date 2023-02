Découvrez 4 nouveautés d'iOS 16 qui arriveront en 2023

Apple nous fait le coup chaque année, l'entreprise annonce un tas de nouveautés avec sa mise à jour logicielle majeure qui sort en septembre, mais toutes les nouveautés ne sont pas disponibles immédiatement. En effet, Apple privilégie le déploiement des fonctionnalités qui prennent du temps à être développées ultérieurement dans les mises à jour iOS 16.1, iOS 16.2...

4 nouvelles fonctionnalités qui vont débarquer en 2023

Le saviez-vous ? iOS 16 n'a pas livré tout son potentiel. La mise à jour qui a enrichi l'iPhone avec des nouveautés fantastiques comme les Live Activities, la modification et suppression des iMessage déjà envoyés, les widgets sur l'écran de verrouillage... a encore d'autres surprises !



Au cours de l'année 2023, Apple proposera à ses utilisateurs des fonctionnalités phares qui ont été annoncées avec iOS 16, voici les 4 nouveautés qui viendront probablement dans iOS 16.4 ou même iOS 16.5 dans les mois qui arrivent.

Les notifications Push Web

Vous estimez ne pas avoir assez de notifications avec les applications que vous avez téléchargées ? Bonne nouvelle, un renfort va bientôt arriver. Comme l'expérience macOS, les sites que vous visitez sur Safari pourront vous demander s'ils peuvent vous envoyer des notifications quand il y a de nouveaux articles ou des informations importantes à vous transmettre.



Si vous acceptez, vous recevrez une notification comme si c'était une application qui vous l'envoie. Bien sûr, dans les réglages de votre iPhone, vous pourrez supprimer un accord de notification pour un site web.

Apple Pay Later

Apple Pay Later est un outil de financement qui a été dévoilé lors de la WWDC 2022 en juin de l'année dernière. La fonctionnalité sera incluse dans l'application Wallet et pourra être utilisée pour effectuer des achats sur l'iPhone et l'iPad, tant en ligne que dans les applications. L'intérêt d'Apple Pay Later, c'est de permettre aux clients Apple une facilité d'accès au paiement en plusieurs fois.



Apple a déclaré que la fonction serait accessible dans une future mise à jour logicielle, sans indiquer laquelle. L'année dernière, Mark Gurman de Bloomberg a émis l'hypothèse que la fonctionnalité pourrait faire ses débuts avec iOS 16.4.

La vérification de la clé de contact iMessage

Avec cette fonctionnalité, Apple souhaite offrir aux utilisateurs les plus sensibles (membre de gouvernement, journaliste, militants des droits de l'homme, patron de grande entreprise...) une sécurité supplémentaire. Lorsque la vérification des clés de contact d'iMessage est activée, les utilisateurs qui communiquent entre eux sont avertis si un attaquant parrainé par un État ou un autre acteur malveillant s'introduit dans les serveurs cloud et s'incruste dans la conversation iMessage.



Comme couche additionnelle de sécurité, les personnes qui utilisent la vérification de la clé de contact d'iMessage peuvent comparer un code de vérification de contact en personne, sur FaceTime ou lors d'un autre appel sécurisé pour s'assurer qu'elles ne parlent qu'aux personnes qu'elles veulent.

CarPlay 2023

Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde utilisent quotidiennement Apple CarPlay dans leur véhicule, cela est possible grâce aux multiples partenariats entre Apple et les constructeurs automobiles qui ont été nombreux à choisir Apple CarPlay plutôt qu'Android Auto.

Lors de la WWDC 2022, Apple a présenté au monde entier le futur d'Apple CarPlay, on retrouve plusieurs nouveautés fantastiques comme la prise en charge de plusieurs écrans, l'arrivée des widgets qui ressembleront énormément à ceux d'iOS, la prise en charge des commandes de température du véhicule, l'intégration de la radio FM...



Plusieurs constructeurs, dont Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche et Volvo, se sont engagé à sortir des voitures prenant en charge l'expérience CarPlay de nouvelle génération d'Apple en 2023.

Quand est-ce que tout cela arrive ?

Nous connaissons les nouveautés qui restent à venir, mais Apple ne nous fournit pas de date précise. Certaines fonctionnalités citées ci-dessus vont débarquer avec iOS 16.4 qui devrait commencer son programme de bêta sous peu. Si le développement d'une fonctionnalité prend plus de temps que prévu, Apple pourrait repousser le lancement avec iOS 16.5 qui sortira quelques mois avant la WWDC 2023.



Via