iOS 16.2 sortira en décembre, iOS 16.3 en février 2023

On peut s'attendre à ce que le lancement d'iOS 16.2, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation actuellement en bêta, ait lieu aux alentours de la mi-décembre, en même temps que celui d'iPadOS 16.2, d'après les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Il évoque même la suite, à savoir iOS 16.3.

iOS 16.2 en bêta

La première bêta d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2 a été publiée cette semaine à l'intention des développeurs et des testeurs bêta publics. Cette version préliminaire possède déjà quelques nouveautés, certaines qui sont d'ailleurs très attendues.

Activités en direct pour les sports télévisés

La version 16.2 d'iOS réintroduira l'intégration des activités en direct pour certains matchs sportifs dans l'application TV intégrée de l'iPhone. Les utilisateurs pourront suivre les matchs en temps réel en utilisant les activités en direct sur leur écran de verrouillage ou sur la Dynamic Island pour les modèles iPhone 14 Pro.

Widget de sommeil sur l'écran de verrouillage

iOS 16.2 ajoutera une nouvelle option de widget "Sommeil" que les utilisateurs pourront ajouter à leur écran de verrouillage. Il existe trois options de widget : l'une indiquant le temps passé au lit, une autre montrant un diagramme à barres représentant la qualité du sommeil, et le widget plus grand qui indique le temps passé au lit avec une représentation visuelle.

Application Freeform

Annoncée lors de la WWDC 22, Freeform est une nouvelle application d'Apple qui permet aux utilisateurs de collaborer avec des amis et des collègues sur un seul tableau avec des dessins, du texte, des vidéos, des images, etc. Freeform est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics et devrait être lancé avec iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura 13.1 à la mi-décembre.

Prise en charge des écrans externes sur iPadOS 16

iPadOS 16.2 réintroduira la prise en charge des écrans externes pour certains modèles d'iPad. Avant la sortie d'iPadOS 16, Apple avait indiqué qu'elle retarderait la prise en charge des écrans externes pour l'iPad et Stage Manager et qu'elle la réintroduirait plus tard dans l'année. La prise en charge des écrans externes avec iPadOS 16.2 permettra aux utilisateurs de connecter leur iPad à un écran externe et d'utiliser Stage Manager pour le multitâche avec plusieurs fenêtres et applications fonctionnant simultanément. Le tout pour passer de 4 à 8 apps en simultané.

Date de sortie et iOS 16.3

Étant donné que le lancement d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2 est prévu pour décembre, Apple a encore largement le temps d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, ou même d'en retrancher en cas de bug trop important. À la suite de cela, Apple devrait lancer iOS 16.3, iPadOS 16.3 et macOS Ventura 13.3 aux alentours de février et mars pour coïncider avec les nouveaux Mac à venir. Un keynote en mars est donc probable !