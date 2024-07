Prime Video : titres incomplets, synopsis mal traduits… Les défauts vont être corrigés !

L’expérience utilisateur est une chose qui a toujours été considérée comme étant importante chez Amazon. Si l’entreprise fait son maximum pour offrir la meilleure expérience sur ses différents services, il y a un service qui souffre de petits défauts depuis de longues années, il s’agit de Prime Video. Le célèbre service de streaming souffre d’erreurs dans les titres, les détails des contenus… Ce qui ne fait pas très sérieux quand des concurrents comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+ n’ont aucun problème.

Amazon Prime Video va régler ses petits problèmes

Les abonnés de Prime Video sont depuis longtemps familiers avec certains désagréments tels que les titres incomplets, les épisodes manquants et les fautes de traduction dans les synopsis des programmes. Ces problèmes, qui nuisent à l’expérience utilisateur et à l’image de Prime Video, sont enfin pris en charge par Amazon, selon un récent rapport de Business Insider.



Pour rectifier le tir, Amazon a lancé un “programme d’expertise linguistique dirigé par des humains”. Cette initiative vise à recruter des experts linguistiques chargés d’améliorer les traductions des titres, des synopsis… et de corriger les fautes linguistiques. Cependant, en raison de l’immense volume de contenus sur Prime Video, les premiers résultats de ces améliorations ne seront visibles probablement que dans plusieurs semaines.

La priorité dans le programme sera donnée aux séries présentant des problèmes de chronologie des épisodes ou des absences d’épisodes, considérées par Amazon comme les anomalies les plus graves affectant l’expérience utilisateur. Une fois ces problèmes résolus, l’entreprise s’attaquera aux traductions incorrectes des titres et des descriptions, une situation fréquemment rencontrée notamment dans les contenus les moins populaires.

Les plaintes sont très nombreuses

Les plaintes concernant la gestion des séries ont représenté 60% des réclamations enregistrées en 2023. Malgré ces problèmes, Prime Video reste extrêmement populaire, se classant comme le deuxième service de streaming le plus utilisé en France et ayant dépassé Netflix aux États-Unis au cours des derniers trimestres.



La popularité croissante de Prime Video peut s’expliquer non seulement par l’augmentation de ses créations originales, mais aussi par divers partenariats stratégiques en France et à l’international. Amazon semble donc déterminé à perfectionner son offre pour assurer une expérience utilisateur sans faille, ce qui va renforcer sa position dans l’industrie du streaming.

