Les mineurs en Chine vont être limités à 2 heures d’internet par jour

Dans chaque pays du monde, ce sont les parents qui limitent le temps passé sur internet pour les enfants, mais pas en Chine. Le gouvernement de Xi Jinping a décidé de restreindre à deux heures par jour l’accès à internet pour les mineurs, ce qui est censé les aider à être plus sociable et augmenter le nombre d’activités à l’extérieur !

Une nouvelle loi en Chine

La Chine a récemment introduit un projet de réglementation pour limiter le temps passé par les mineurs sur Internet, accentuant ainsi sa stratégie de contrôle sur le contenu en ligne accessible à ses citoyens.



L’Administration du cyberespace de Chine (CAC) propose une mesure dite de “mode mineur”, visant à restreindre le contenu accessible par les jeunes en fonction de leur âge et limitant leur utilisation mobile à deux heures maximum par jour. Une restriction horaire a également été instaurée, interdisant l’usage des appareils mobiles aux mineurs de 22h à 6h du matin.

La réglementation suggère que les parents prennent une part active dans la supervision de l’utilisation d’Internet par leurs enfants, ils sont encouragés à mettre en place le “mode mineur” sur les appareils de leurs enfants.



Ce nouveau projet de loi requiert également une collaboration étroite des fabricants d’appareils mobiles, d’applications et de plateformes de distribution. Ceux-ci devront développer une fonction permettant l’activation du “mode mineur” et établir des protocoles pour gérer les plaintes concernant les mineurs. Apple a déjà une partie de prête avec "Temps d'écran", mais elle devra l'activer automatiquement pour les enfants.



La loi prévoit également la mise en place de mécanismes de censure préalables pour bloquer les contenus illicites avant qu’ils n’atteignent pas l’appareil de l’enfant. Ceux-ci incluent “les informations susceptibles de nuire à la santé physique et mentale des mineurs”, même si la législation reste approximative sur ce qui serait considéré comme nuisible.



Les restrictions sont également personnalisées en fonction de l’âge du mineur. Par exemple, les enfants de moins de huit ans seront limités à une utilisation de leur smartphone ne dépassant pas 40 minutes par jour. Par ailleurs, des services de contenu adaptés à l’âge sont également proposés. Les enfants de moins de trois ans, par exemple, auront accès à des chansons pour enfants et à l’éducation lumineuse.



Si les dispositifs de sécurité parentale existent déjà sur la plupart des appareils intelligents, le gouvernement chinois cherche par cette réglementation à renforcer son contrôle sur le contenu en ligne.



Xia Hailong, avocat chez Shanghai Shenlun, met en garde contre le risque que cette réglementation impose aux entreprises Internet. Selon lui, la mise en place de ces nouvelles règles pourrait entraîner des coûts supplémentaires et des risques de non-conformité, poussant certaines entreprises à envisager d’interdire directement l’utilisation de leurs services par les mineurs.



Ce projet de réglementation marque une nouvelle étape dans l’approche de la Chine en matière de contrôle d’Internet. Alors que cette réglementation pourrait aider à protéger les jeunes contre certains dangers en ligne, elle soulève également des questions importantes sur l’équilibre entre la protection de l’enfance et la liberté d’accès à l’information.



Source