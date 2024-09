Les nouveautés d'accessibilité pour iOS 18 et macOS 15 ont fuité

C'est l'une des forces des systèmes d'exploitation d'Apple, avec la sécurité et la confidentialité, l'accessibilité permet au plus grand nombre d'utiliser les appareils de l'entreprise. Une fois n'est pas coutume, Apple va améliorer l'accès dans iOS 18 et macOS 15 avec plusieurs nouveautés. Habituellement, l'entreprise présente même les changements un peu avant la WWDC, permettant d'avoir un premier aperçu de la mise à jour majeure à venir.

Apple pense aux personnes porteuses de handicap

Pour le moment, il faudra se contenter des informations provenant des sources de MacRumors. Selon nos amis, Apple travaille sur plusieurs nouvelles fonctionnalités d'accessibilité ainsi que sur des améliorations des paramètres existants, qui devraient toutes deux être disponibles dans le courant de l'année via iOS 18 (nom de code Crystal) et macOS 15 (nom de code Glow).

Raccourcis vocaux adaptatifs

Premier changement, iOS 18 va permettre aux utilisateurs d'associer une phrase vocale unique à un paramètre d'accessibilité. Les utilisateurs auront la possibilité de créer une phrase personnalisée et de sélectionner le paramètre d'accessibilité qu'ils souhaitent activer en prononçant cette phrase. En utilisant les raccourcis vocaux adaptatifs, les utilisateurs pourront activer les fonctions d'accessibilité existantes telles que VoiceOver, Voice Control, Zoom, etc.

Nouvelle section "Catégories" pour le discours en direct

La fonction Live Speech, apparue sur iOS 17, sera dotée d'une nouvelle section pour les catégories créées par l'utilisateur. Les utilisateurs pourront organiser les phrases dans les catégories de leur choix, avec un nom et une icône personnalisés.

Davantage d'applications prendront en charge les tailles de police personnalisées

Avec iOS 18 et macOS 15, Apple a l'intention d'étendre la prise en charge par les applications de la fonction de réglage de la taille du texte. Située dans la section "Affichage" du panneau de configuration "Accessibilité", l'option permet aux utilisateurs de choisir des tailles de police personnalisées pour les applications individuelles et de sélectionner leur taille de police préférée pour la lecture. Idéal pour les malvoyants.



Le Mac est un peu à la traîne sur ce point, macOS 14 Sonoma prenant actuellement en charge les tailles de police personnalisées pour les cinq applications suivantes :

Calendrier

Finder

Mail

Messages

Notes

Avec macOS 15, cette fonctionnalité sera étendue à cinq applications supplémentaires :

Livres

News

Bourse

Astuces

Météo

De plus, la firme de Cupertino travaillerait sur une option pour modifier la taille de la police de la barre de menus dans macOS.

Suivi oculaire

Selon MacRumors, la société dirigée par Tim Cook préparait d'autres fonctions d'accessibilité, dont l'une qui parait très intéressante : le suivi oculaire. Inspirée par le Vision Pro, elle permettrait de mettre en surveillance des zones de l'écran.



Reste à savoir si tout cela sera présent dans la première bêta d'iOS 18 qui débarquera début juin 2024. Apple annoncera sa conférence WWDC au cours du printemps. Rappelons d'ailleurs qu'iOS 18 misera gros sur l'IA et devrait revoir le design général pour se rapprocher de visionOS.