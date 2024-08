Fuite : le modèle IA "Ajax" d'Apple va booster iOS 18 et Siri

Les fonctionnalités du système Apple telles que Siri et la recherche Spotlight sont prêtes à recevoir de nouvelles capacités grâce à l'intelligence artificielle afin d'améliorer le système mais aussi des apps comme Messages, Mail et Safari. Selon l'auteur de la fuite, le grand modèle de langage (LLM) d'Apple est nommé Ajax.

Safari

Comme vu en début de semaine, nos confrères d'AppleInsider nous expliquent que Safari bénéficiera d'un outil de texte appelé Intelligent Browsing, qui permet aux utilisateurs de générer un bref résumé de n'importe quelle page web.



Les dernières rumeurs expliquaient que Safari pourrait aussi supprimer / cacher certains éléments des sites que vous visitez, à la discrétion de l'utilisateur.

Messages

Une nouveauté dont Siri serait en charge et qu'on retrouverait aussi dans l'application Messages, pour résumer les romans fleuves de certains de nos contacts. Mieux, la technologie d'intelligence artificielle d'Apple est apparemment capable d'analyser le contenu des messages et de générer des réponses selon vos habitudes et le contexte. Un gain de temps que l'on devrait aussi retrouver dans Mail et d'autres applications Apple.

Spotlight

La recherche Spotlight sera améliorée avec des résultats plus intelligents et un meilleur tri, et fonctionnera dans des applications telles que Contacts et Calendrier pour générer des réponses.

Un fonctionnement hors-ligne

La fonctionnalité d'IA la plus marquante développée par Apple est sans doute la capacité du logiciel à générer des réponses sous forme de phrases et à fonctionner sans Internet, sans serveurs.



Lorsqu'on lui fournit du texte, l'IA de l'iPhone génère plusieurs réponses en l'espace de quelques millisecondes. Dans les environnements de test d'Apple, ces réponses sont organisées en fonction de leur précision, de leur rapidité et d'autres facteurs pertinents.

Lors de la création des réponses, le LLM Ajax d'Apple vérifie si le texte saisi contient ou non le nom d'un contact enregistré et affiche les informations relatives à ce contact, le cas échéant. Le logiciel communique également avec l'application Calendrier et prend en compte les événements lors de la création d'une réponse.

En revanche, si Ajax peut générer des réponses textuelles rudimentaires sur l'appareil, les réponses plus avancées ou les résumés textuels semblent nécessiter un traitement côté serveur. Cela concorde avec d'autres rapports affirmant qu'Apple est en pourparlers avec OpenAI et Google au sujet de l'octroi de licences.

AppleGPT

En ce qui concerne la génération de texte à partir d'une invite, un chatbot à la ChatGPT, Apple aurait exploré des moyens de le faire entièrement sur l'appareil, mais cela semble compromis pour iOS 18. Il faudra peut-être attendre les iPhone 16 et leur puce A18 orientée vers l'IA.

Date de sortie

Tim Cook devrait présenter les nouvelles fonctionnalités d'IA à l'occasion de la conférence WWDC en juin. On retrouvera ainsi la bêta 1 d'iOS 18, d'iPadOS 18, de tvOS 18, de macOS 15, de watchOS 11 et de visionOS 2.



Parmi les autres nouveautés attendues d'iOS 18, citons le design repensé et inspiré par visionOS.