La couleur du titane de l'iPhone 15 Pro change avec les traces de doigts

Nous en apprenons tous les jours. Après les détails sur le démontage, la puce A17 Pro, le mode portrait ou encore le zoom optique, Apple évoque les traces de doigts sur l'iPhone 15 Pro. Dans un document d'assistance mis à jour, Apple indique que les empreintes digitales peuvent "altérer temporairement la couleur" du cadre en titane de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.

Un problème temporaire

Heureusement, l'entreprise américaine ajoute qu'il ne s'agit pas d'un problème permanent, car les traces de doigts peuvent être effacées comme sur n'importe quel autre iPhone (avec une chiffonnette Apple par exemple) afin de retrouver un appareil impeccable.

Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, l'huile de votre peau peut temporairement altérer la couleur de la bande extérieure. En essuyant votre iPhone avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux, vous retrouverez son aspect d'origine.

Ce document d'assistance est probablement la réponse d'Apple aux photos d'iPhone 15 Pro avec des traces de doigts qui circulent sur les réseaux sociaux depuis que les appareils ont été annoncés la semaine dernière. Si vous avez commandé un modèle "Pro", vous pouvez être rassurés.

Les nouveautés de l'iPhone 15 Pro

Si vous sortez d'une grotte, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max apportent pas moins de 30 nouveautés par rapport aux iPhone 14 Pro (cf comparatif), dont les principales sont :

Un nouveau châssis en titane plus léger

Un design affiné avec des bords fuselés

Des bordures très fines autour de l’écran

Un port USB-C rapide

Une puce A17 Pro gravée en 3 nm capable de faire tourner les jeux AAA comme Resident Evil Village

8 Go de RAM

Un appareil photo amélioré (mode portrait nouvelle génération, mode nuit plus efficace, zoom 5x sur le Pro Max, vidéo ProRes 4K60, ...)

Des coloris "titane" élégants

Un prix en baisse de 100 €

…

Acheter un iPhone 15 Pro

Alors que les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max font leurs débuts officiels ce vendredi, Apple n’a plus de stock. Du coup, voici quelques liens pour acheter l'iPhone 15 Pro en France, Belgique et Suisse.



France 🇫🇷 :

Belgique 🇧🇪 :

Suisse 🇨🇭 :

Canada 🇨🇦 :

