L’Apple Vision Pro dynamise les ventes des concurrents

Commercialisé à plus de 4000 dollars aux États-Unis, l’Apple Vision Pro n’est pas accessible à tout le monde à cause de son prix particulièrement élevé. Heureusement, il existe d’autres alternatives bien moins coûteuses ! Selon une récente analyse d’IDC, depuis que le Vision Pro est disponible, le volume de ventes chez les concurrents comme Meta a repris des couleurs.

L’effet Vision Pro qui fait du bien à tout un secteur

L’Apple Vision Pro a marqué au début du mois de février un tournant décisif pour l’industrie des casques de réalité mixte. Cette nouvelle venue n’a pas seulement enrichi le catalogue d’Apple, elle a également injecté un dynamisme sans précédent dans l’ensemble du marché, stimulant l’intérêt et les ventes des produits concurrents.



En se lançant dans la réalité mixte, qui fusionne habilement la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l’Apple Vision Pro a remodelé le secteur des casques de réalité. Avant son arrivée, le marché était clairement divisé entre les casques spécialisés en réalité virtuelle et ceux en réalité augmentée. Cette stratégie a complètement été modifiée par Apple, qui a proposé une toute nouvelle expérience avec son Vision Pro.

Un changement de cap pour les Concurrents

L’influence de l’Apple Vision Pro se mesure aussi à l’impact sur les stratégies de développement des concurrents. Des géants comme Meta, initialement concentrés sur la réalité virtuelle, ont rapidement pivoté vers des offres de réalité mixte. Cette réorientation stratégique montre l’effet de l’Apple Vision Pro, capable de redessiner les plans de développement de ses rivaux les plus déterminés sur ce marché.



Comme l’indique le rapport, le marché global des casques de réalité augmentée et virtuelle a connu une baisse de 23,5 % en 2023. Selon les analyses d’IDC, une remontée spectaculaire est attendue avec une hausse des ventes de 44,2 %, représentant 9,8 millions d’unités d’ici fin 2024.

Les projections à long terme d’IDC pour 2028 sont encore plus optimistes, anticipant que les ventes de casques de réalité virtuelle atteindront 24,7 millions d’unités et celles de réalité augmentée 10,9 millions. Cette tendance révèle un intérêt croissant pour l’utilisation de ces appareils dans notre quotidien. De plus, l’intégration croissante de l’intelligence artificielle promet de repousser les limites de ce que ces technologies peuvent offrir, tant en termes de création que d’interaction utilisateur.



Pour l’instant, le marché des casques de réalité mixte est encore fragile si on le compare à des marchés plus solides comme

celui des smartphones ou tablettes. Cependant, avec l’arrivée d’Apple et son Vision Pro, les choses vont changer sur le long terme grâce à la nouvelle vision qui s’installe.



Source