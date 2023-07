Apple a réduit les objectifs d'expédition du Vision Pro pour soulager ses partenaires

Fabriquer un Apple Vision Pro, c'est loin d'être aussi simple et rapide qu'assembler un iPhone ou une Apple Watch. Alors que la commercialisation n'a même pas encore eu lieu, la firme de Cupertino ferait en ce moment face à des difficultés sur la fabrication de son ordinateur spatial. Ces complications ralentissent (sans surprise) la qualité d'exemplaires qui sortent des usines, ce qui oblige Apple à revoir ses plans !

Moins d'expéditions dans les objectifs d'Apple

Selon un récent rapport du Financial Times, Apple aurait commencé à réduire les objectifs d'expéditions d'unités de l'Apple Vision Pro. Face aux difficultés de fabrications, le géant californien aurait admis à ses collaborateurs avoir eu les "yeux plus gros que le ventre" sur la quantité de Vision Pro qui doivent sortir des usines d'assemblage partenaire. Ce changement d'objectif serait conséquent puisqu'en 2024 Apple espérait la fabrication d'environ 1 million de Vision Pro qui seraient envoyés dans le monde entier, aujourd'hui cet objectif est descendu à... 400 000 unités !



Luxshare qui est le partenaire principal d'Apple pour la fabrication de l'Apple Vision Pro aurait rapidement signalé plusieurs retours négatifs venant des productions d'essai dans ses usines. Le partenaire d'Apple aurait pointé du doigt la conception compliquée de l'ordinateur spatial, ainsi que l'écran externe qui permet d'afficher la fonction EyeSight, il représenterait un véritable enfer dans le processus de production.

Ce qu'explique le rapport, c'est que Luxshare est soumis à des règles de qualité très strictes pour pouvoir expédier un Apple Vision Pro. Par exemple, Apple demande que les caméras qui sont intégrées sous l'écran EyeSight bénéficient d'un étalonnage très minutieux pendant la phase de production. Le partenaire chinois doit prendre en compte l'écart dans le verre du couvercle incurvé, ce qui prend du temps et ralentit le processus sur les chaînes de production.



La bonne nouvelle, c'est que Luxshare prévoit d'augmenter sa capacité de productions pour l'Apple Vision Pro, cela signifie que de nouvelles usines vont s'ouvrir et celles existantes vont probablement s'agrandir, l'entreprise va investir dans du matériel supplémentaire et des recrutements massifs vont avoir lieu.



L'objectif pour Apple comme pour Luxshare, c'est que les Apple Vision Pro soient plus nombreux à sortir d'usines, ce qui sera bénéfique pour Apple, comme pour Luxshare qui réalisera de plus gros chiffre d'affaires. On peut donc s'attendre que ce quota de 400 000 Vision Pro produit en 2024 grimpe progressivement pour dépasser le million dans les années qui suivront. Même si le prix est élevé, Apple et son partenaire savent que la demande va être très forte pour cette "nouvelle expérience" que beaucoup de monde attendait de la part d'Apple.