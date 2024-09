iPad Pro M3 et iPad Air 6 : les expéditions finalement en avril

Si vous attendez impatiemment l'annonce et le lancement des nouveaux iPad Air et iPad Pro, vous n'allez pas être déçu, car cela arrive de manière imminente ! Alors que les dernières rumeurs mentionnent une possible annonce via communiqué de presse pour le 26 mars, une nouvelle indiscrétion apporte plus de précisions quant aux expéditions.

L'iPad Air et l'iPad Pro 2024 auront des expéditions qui commenceront dès le mois prochain

Selon un récent rapport de Ross Young, PDG de la société Display Supply Chain Consultants, les nouveaux iPad arrivent de façon imminente. Young explique avoir obtenu des informations sérieuses sur les expéditions des écrans d'iPad Air et iPad Pro 2024 vers les usines d'assemblage partenaire d'Apple. D'après ses sources, les fournisseurs (LG Display et Samsung Display) ont effectué les premières expéditions de masse au cours du mois dernier. Cela signifie que les usines d'assemblage tournent à plein régime depuis le mois dernier avec l'objectif de créer un "stock conséquent" pour le lancement des prochaines générations d'iPad Air et Pro.



Ross Young confirme à nouveau que si l'iPad Pro de 12,9 pouces sera accessible très facilement à son lancement, ce ne sera pas le cas pour l'iPad Pro de 11,1 pouces qui a rencontré un ralentissement dans la production de son écran.

Au-delà du superbe écran OLED pour les iPad Pro M3, on s'attendre à plusieurs nouveautés comme l'intégration de la puce M3, un boîtier plus mince, un stockage allant jusqu'à 4 To, une caméra frontale paysage ou encore la possibilité de l'intégration de la charge sans fil MagSafe.



Du côté de l'iPad Air, les rumeurs ont fait beaucoup moins de bruit, on sait déjà que la nouvelle génération proposera la puce M2, la même caméra frontale que l'iPad Pro M3 et prendra en charge un nouvel Apple Pencil.