Finalement, l'iPad Air M2 a un GPU à 9 coeurs selon Apple

Apple a discrètement modifié la liste des caractéristiques techniques de l'iPad Air M2, lancé le mois dernier aux côtés de l'iPad Pro M4, le premier modèle doté d'un écran OLED. Alors qu'elle avait initialement annoncé que la puce M2 de l'iPad Air 6 était dotée d'un GPU à 10 cœurs, l'entreprise indique désormais qu'elle intègre une partie graphique à 9 cœurs.

Un changement inhabituel

Comme vous vous en doutez, Apple n'a fait aucun commentaire sur ce changement. La firme de Cupertino s'est simplement mis à jour la page américaine des caractéristiques techniques du nouvel iPad Air M2 pour refléter l'absence du cœur du GPU, la version française affichant encore 10 coeurs.

C'est d'ailleurs toujours le cas du communiqué de presse original relatif au lancement de l'iPad Air M2, tout comme la page d'assistance qui n'a pas encore été mise à jour. En fait, Apple n'a pas modifié la moindre page concernant son iPad Air de sixième génération, hormis celle des spécifications techniques des États-Unis.



Ce changement est à la fois inhabituel et suspect. Certaines personnes semblent s'être emmêlées les pinceaux chez Apple, confondant le GPU de l'iPad Air M2 et celui de l'iPad Pro M4, qui est bien de 10 coeurs. Il est également curieux que le changement ne soit pas encore reflété partout sur le site web d'Apple.



Pour la petite histoire, c'est la première fois qu'Apple vend une puce M2 dotée d'un GPU à 9 cœurs. Le MacBook Air M2, par exemple, est disponible avec un GPU à 8 cœurs et à 10 cœurs. Cela suggère que la puce M2 utilisée dans l'iPad Air est une version intermédiaire et unique.



Au final, ce changement, s'il est avéré, ne changera pas grand chose au quotidien pour les utilisateurs. 9 ou 10 coeurs, à moins d'avoir un jeu très très gourmand ou une application de montage vidéo exigeante, la différence ne sera pas perceptible. L’écart dans les benchmark 3D se situe entre 7 et 9% entre les deux variantes. Apple pratique souvent le binning, un processus industriel qui permet de récupérer des puces où un (ou plusieurs) coeur n'est pas correctement gravé. Au lieu de le jeter, elle l'utilise dans un autre appareil.



Dans tous les cas, une explication de la part d'Apple serait la bienvenue sur les capacités du nouvel iPad Air M2.





Apple a réagi :

Nous mettons à jour Apple.com pour corriger le nombre de cœurs de l'iPad Air M2. Toutes les performances annoncées pour l'iPad Air M2 sont exactes et basées sur un GPU à 9 cœurs.

Apple affirme aussi que toutes les performances annoncées pour la puce M2 de l'iPad Air sont exactes, malgré la confusion entre un GPU à 9 cœurs et un GPU à 10 cœurs. Par exemple, l'affirmation d'Apple selon laquelle l'iPad Air M2 est près de 50 % plus rapide que le modèle M1 tient toujours :