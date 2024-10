Le prochain iPad Pro M3 serait capable de se recharger en MagSafe

Aujourd’hui sur l’iPhone, vous avez trois choix pour la recharge, il y a le filaire via le port USB-C, la recharge sans fil classique et la recharge en MagSafe grâce au dos aimanté. Sur l’iPad, Apple n’a proposé jusqu’ici que la recharge filaire, toutefois, les choses pourraient bientôt évolué si on en croit un récent rapport de MacRumors qui a eu écho d’une information très intéressante !

La prochaine génération d’iPad Pro compatible MagSafe ?

Apple semble prêt à franchir une nouvelle étape avec son iPad Pro. Selon des sources proches des fabricants d’aimants à des destination produits Apple, la prochaine génération de l’iPad Pro, attendue en 2024, pourrait franchir une nouvelle étape avec l’introduction de la charge MagSafe.



Depuis des années, l’idée d’une recharge sans fil pour l’iPad circule dans les couloirs de l’industrie. En 2021, Mark Gurman de Bloomberg avait alimenté ces rumeurs, évoquant un dos en verre pour l’iPad Pro 2022, une innovation pensée spécifiquement pour permettre la charge sans fil. Bien que ces attentes ne se soient pas concrétisées avec le modèle de 2022, qui n’a vu ni dos en verre, ni charge sans fil, ni modifications de conception majeures, Apple testait en coulisses un système MagSafe pour l’iPad Pro.

Les modèles prévus pour 2024, l’iPad Pro 11,1 et 13 pouces avec des écrans OLED, promettent des mises à jour de conception majeures. La rumeur suggère la possibilité d’un dos en verre pour accompagner la mise à jour OLED. Cette évolution, tout en ouvrant la voie à de nouveaux accessoires sans fil, augmenterait le risque de dommages. Cependant, elle permettrait également l’utilisation d’un chargeur MagSafe commun pour les iPhone et iPad.

L’avantage de la charge MagSafe

La charge MagSafe, compatible avec les chargeurs magnétiques Qi2 de 15 W, se distingue par sa facilité d’utilisation. Malgré qu’elle soit plus lente que la charge filaire USB-C traditionnelle, elle offre plus de flexibilité et de commodité.

Une incertitude sur le type de chargeur

Il reste cependant une part d’ambiguïté concernant le type exact de chargeur MagSafe que pourrait utiliser l’iPad Pro 2024. Certains suggèrent une référence à un chargeur magnétique de type Mac plutôt qu’iPhone, une hypothèse qui soulève des questions sur la compatibilité et la conception.



Si ces informations s’avèrent exactes, l’iPad Pro M3 2024 pourrait non seulement transformer l’expérience utilisateur grâce à la recharge MagSafe, mais aussi marquer un pas de plus vers une intégration plus poussée des technologies sans fil dans les produits Apple. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir comment ces prévisions se concrétiseront dans la réalité.



