HBO Max fait le choix d'arrêter les productions originales dans plusieurs pays d'Europe

Depuis que Netflix s'est consacré à la création de contenus dans d'autres pays que les États-Unis, de nombreux concurrents y ont trouvé une logique et ont dépensé des centaines de millions de dollars pour des séries et films tournés en Europe. Si cela devrait continuer pour la majorité des services de streaming, c'est terminé chez HBO Max qui a pris la décision de suspendre les productions originales dans plus de 90% de l'Europe !

HBO Max va continuer à privilégier les productions américaines

C'est une stratégie pour le moins surprenante, HBO Max (contrôlé par Warner Bros) a choisi de stopper la production de ses créations originales dans la plupart des pays européens. Le service de streaming a révélé qu'il cesserait de produire des contenus originaux au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Europe centrale, aux Pays-Bas et en Turquie, et que seules l'Espagne et la France ne seraient pas concernées.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société mère Warner Bros pour réduire les dépenses de production.



Certains des programmes les mieux notés du service ont été créés dans ces pays nordiques et régions affectées, on pense à Lust (Suède), The Informant (Hongrie) et Kamikaze (Danemark). HBO Max va supprimer ces contenus qui disparaîtront de son catalogue mondial. Les séries déjà en production et les séries autorisées seront maintenues, mais Warner pourrait les vendre à d'autres plateformes afin de générer des revenus.

Variety qui révèle l'information, a obtenu la déclaration d'un porte-parole de HBO Max :

Nous examinons notre proposition de contenu actuel sur les services existants. Dans le cadre de ce processus, nous avons décidé de supprimer une quantité limitée de programmation originale de HBO Max, ainsi que de cesser nos efforts de programmation originale pour HBO Max dans les pays nordiques et en Europe centrale. Nous avons également cessé nos activités naissantes de développement dans les nouveaux territoires des Pays-Bas et de la Turquie, qui avaient commencé au cours de l'année écoulée.



Toutefois, sachez que nous continuerons à commander du contenu local pour Warner Bros. Discovery les réseaux linéaires dans ces régions et nous restons des acquéreurs importants de contenu tiers local destiné à être utilisé sur nos services de streaming.

Des licenciements possibles pour les filiales européennes appartenant à HBO Max

Cet arrêt de production européenne va sans doute supprimer des postes et créer des licenciements au sein de nombreuses équipes qui se concentraient sur les productions tournées dans les pays d'Europe. Une nouvelle qui va probablement décevoir une multitude de partenaires qui voyaient HBO Max comme une révélation pour les contenus européens.

