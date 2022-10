Google rachète Alter pour 100 millions, une startup spécialisée en avatars IA

Google a acquis Alter, une startup spécialisée dans les avatars d'intelligence artificielle (IA) qui aide les créateurs et les marques à exprimer leur identité virtuelle, pour environ 100 millions de dollars, a déclaré une source familière avec le sujet, dans le but de mieux concurrencer un certain TikTok, mais aussi Apple et ses Memoji.

Google veut contrer TikTok

L'acquisition a été réalisée il y a environ deux mois, a précisé la source, mais aucune des deux sociétés ne l'a divulguée au public. Certains des principaux dirigeants d'Alter ont mis à jour leur profil LinkedIn pour annoncer qu'ils avaient rejoint Google, sans mentionner l'acquisition. C'est le cas de Jon Slimak par exemple.



Un porte-parole de Google a confirmé à TechCrunch que la société avait acquis Alter, mais a refusé de commenter les conditions financières de l'opération.

Alter, dont le siège social est situé aux États-Unis et en République tchèque, a commencé sa vie sous le nom de Facemoji, une plateforme qui offrait une technologie plug-and-play pour aider les développeurs de jeux et d'applications à intégrer des systèmes d'avatars dans leurs applications et le web3. La startup a reçu 3 millions de dollars en fonds d'amorçage de la part d'investisseurs tels que Play Ventures, Roosh Ventures et même Twitter. Facemoji a ensuite changé de nom pour devenir Alter.



Google espère utiliser Alter pour améliorer et développer ses offres de contenu, et a, semble-t-il, ordonné la coupure de l'accès au SDK que l'on trouve sur Github.