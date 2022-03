Apple rachète la startup bancaire anglaise Credit Kudos pour 150 millions

Medhi Naitmazi

Apple vient de faire main basse sur Credit Kudos, une startup britannique de services bancaires ouverts qui cherche à aider les prêteurs à prendre de meilleures décisions auprès de leurs clients potentiels. La nouvelle a été publiée en exclusivité par The Block qui indique que la transaction tournerait autour de 150 millions de dollars.

Une startup qui facilite la prise de décision d'autorisation de prêts bancaires

Credit Kudos offre des informations et des scores basés sur les demandes de prêt, à partir de données bancaires sur les transactions et les résultats des prêts, provenant du cadre bancaire ouvert du Royaume-Uni. L'API de la société offre aux prêteurs, donc souvent aux banques, un moyen d'obtenir une prise de décision plus rapide et automatisée sur des offres présentant un risque réduit et des taux d'acceptation plus élevés, selon son site officiel. L'idée est d'éviter les mauvais payeurs et de proposer la meilleure offre possible sur le marché sans aucun effort.

La startup a commencé à lever des fonds en avril 2020, obtenant 6,5 millions de dollars d'investissement, et l'entreprise serait maintenant évaluée à environ 150 millions de dollars. Trois personnes dites proches de l'accord d'acquisition avec Apple ont déclaré à The Block qu'il avait été conclu en début de semaine. Le lien "Terms of Use" du site de Kudos redirige maintenant vers les conditions d'utilisation d'Apple.



On ne sait pas exactement ce qu'Apple a prévu pour Credit Kudos, mais il est plausible que la technologie de la société puisse aider Apple à lancer l'Apple Card au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait partie des marchés les plus importants pour Apple, le pays possédant le plus grand nombre d'Apple Stores en dehors des États-Unis et de la Chine, et les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux services sont souvent les premiers à arriver au Royaume-Uni après leur lancement aux États-Unis. La langue anglaise commune n'y est certainement pas étrangère.



Le principal produit de crédit d'Apple, Apple Card, est disponible exclusivement aux États-Unis, mais la technologie de Credit Kudos est basée sur le cadre bancaire ouvert du Royaume-Uni. Il est possible qu'Apple modifie la technologie de Credit Kudos pour l'adapter au secteur bancaire ouvert en pleine expansion aux États-Unis afin de renforcer le vérificateur de crédit d'Apple Card, mais Apple pourrait également avoir des projets exclusifs au Royaume-Uni.



Les marchés du crédit et la réglementation financière varient massivement d'un pays à l'autre, il ne serait donc pas simple pour Apple de lancer Apple Card à l'échelle internationale. Apple devrait probablement chercher des solutions spécifiques pour prendre des décisions de prêt dans chaque pays, il semble donc possible que Credit Kudos soit la plateforme de vérification de crédit choisie pour le Royaume-Uni. Si tel est le cas, le lancement d'Apple Card au Royaume-Uni pourrait encore prendre un certain temps, le temps que la société intègre la plateforme Credit Kudos à une nouvelle variante internationale d'Apple Card.



Rappelons que l'expansion hors du sol américain avait été évoqué en Allemagne dès 2019. À ce moment-là, le PDG d'Apple, Tim Cook, a confirmé son intérêt pour le lancement de la carte en titane à l'international. En 2020, Samsung a lancé Samsung Pay Card au Royaume-Uni, apparemment dans le but de s'implanter dans la région avant Apple. Le coréen a même lancé son service en France dans la foulée.



Apple acquiert souvent de petites entreprises pour renforcer ses technologies et son expertise sans forcément immédiatement les déployer dans un produit ou un service. D'un autre côté, de nombreuses acquisitions deviennent des éléments clés de l'écosystème d'Apple. Ces dernières années, Apple a acquis des entreprises telles que Shazam, un service de reconnaissance musicale, et Drive.ai, une société de véhicules autonomes. Les applications acquises, telles que Dark Sky et Workflow, ont été intégrées ou sont devenues de nouvelles applications Apple. Le service spécialisé de streaming de musique classique Primephonic est le prochain à être intégré, avec une nouvelle application Apple Music classique qui devrait être lancée cette année.