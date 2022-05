Embracer rachète Crystal Dynamics, Eidos et Square Enix Montréal pour 300 millions

Il y a 4 heures

Alban Martin

L'entreprise suédoise de jeux vidéo Embracer Group vient de conclure une affaire en or en acquérant Crystal Dynamics, Eidos-Montréal et Square Enix Montréal pour seulement 300 millions de dollars. L'entreprise s'est empressé de publier un communiqué de presse. L'accord comprend un "catalogue de licences incluant Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et plus de 50 jeux du back-catalogue de Square Enix Holdings". La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Tomb Raider et Deus EX passent à l'Unreal Engine 5

Ces trois studios représentent quelque 1 100 employés répartis sur huit sites dans le monde. Lorsque la transaction sera finalisée, Embracer comptera 14 000 employés, 10 000 développeurs de jeux et 124 studios internes. Elle a plus de 230 jeux en développement, dont 30 sont des titres AAA. "Cette acquisition apportera une échelle supplémentaire au segment AAA actuel d'Embracer, et Embracer disposera de l'un des plus grands pipelines de contenu de jeux pour PC/console de l'industrie, tous genres confondus", a-t-elle déclaré.

Démonstration du Unreal Engine 5

Mais le plus important finalement, c'est ce qui suit. Dans le cadre de l'accord, Eidos Montréal prévoit de faire revivre Deus Ex en s'appuyant sur la nouvelle technologie Unreal Engine 5. David Anfossi, chef du studio d'Eidos Montréal, a ainsi déclaré :

À l'heure actuelle, nous sommes des fous qui ont décidé de faire revivre la propriété intellectuelle Deus Ex comme premier jeu. Une nouvelle équipe, une production très complexe, une nouvelle technologie et un nouveau studio, un défi facile à relever.

Voilà qui fait écho à ce que déclarait Crystal Dynamics le mois dernier, à savoir que le studio développait un nouveau jeu Tomb Raider, également basé sur Unreal Engine 5. Le studio a également développé Marvel's Avengers, entre autres titres. Eidos Montréal a créé Thief 4, Deus Ex Human Revolution, Shadow of the Tomb Raider et bien d'autres, et "travaille sur une foule de projets AAA, y compris les nouvelles versions de franchises bien-aimées et les IP originales", selon le communiqué de presse d'Embracer.



Peu connu du grand public, Embracer est l'un des plus grands éditeurs de jeux à l'heure actuelle. Fondé par l'entrepreneur suédois Lars Wingefors, le groupe a procédé à une série d'acquisitions au cours des deux dernières années, notamment Saber Interactive pour 525 millions de dollars et Gearbox Software pour 1,3 milliard de dollars.



Elle possède désormais une liste assez longue de franchises emblématiques, en particulier dans la catégorie des jeux classiques. En plus de la propriété intellectuelle récemment acquise, elle contrôle Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Metro, TimeSplitters, Borderlands, Darksiders, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency et World War Z. Pour certains de ces titres, comme TimeSplitters, la société a promis de nouveaux titres des développeurs originaux.