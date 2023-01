Après Recover Athletics, Strava rachète l'app FATMAP

Strava, connue pour ses itinéraires sportifs à suivire à pied ou à vélo, vient de faire l’acquisition de FATMAP, une application mobile permettant de découvrir, planifier, suivre et mémoriser ses aventures en plein air. Cette acquisition permettra aux abonnés de Strava d’accéder à l’ensemble de l’offre FATMAP, qui est notamment prisée pour sa cartographie dédiée aux sports de montagne.

Strava X FatMap

Le communiqué de presse de la société basée à San Francisco explique que le rachat de FATMAP s’inscrit dans le prolongement de l’investissement destiné à offrir une expérience numérique de premier ordre aux personnes qui s’efforcent d’adopter un mode de vie actif. FATMAP a bâti une technologie de cartographie mondiale en 3D qui sera intégrée à tous les services de Strava. Elle permettra aux personnes actives de découvrir et de planifier une expérience en plein air avec des suggestions le long de l'itinéraire, à la manière de Waze. Les sportifs retrouveront ainsi des guides locaux, des points d’intérêt et des informations de sécurité.

Michael Horvath, PDG et cofondateur de Strava, a déclaré :

En 2022, près de 10 millions d’itinéraires ont été enregistrés et recommandés par des personnes actives du monde entier sur Strava. Les cartes et les outils sont des déclencheurs puissants pour accompagner et motiver notre communauté active au quotidien. Nous avons une mission commune avec FATMAP : inspirer plus de personnes à bouger en leur permettant de découvrir et d’expérimenter les joies des excursions en plein air. Cette opportunité de réinventer le rôle des cartes et la façon dont elles inspirent l’exploration nous donne un avantage considérable pour offrir une expérience de plein air différenciante.

Conçue spécifiquement pour les sentiers et l’exploration en montagne, la technologie de FATMAP permet aux utilisateurs de naviguer en toute sécurité et de partager leurs aventures, le tout sans avoir forcément besoin d'une connexion internet. La communauté de randonneurs, de cyclistes, de skieurs et de coureurs est déjà active dans plus de 100 pays. La fusion entre les deux services permettra de créer une carte universelle au service des activités sportives, qu’elles aient lieu sur les pistes, les sentiers, dans les rues d’un centre-ville ou en périphérie.

Basée dans plusieurs pays européen (Allemagne, France, Lituanie et UK), FATMAP a été fondé en 2013 par Misha Gopaul et David Cowell. L’entreprise compte une équipe de près de 50 salariés qui vont être inclus dans les effectifs de Strava à travers le continent, notamment au sein des bureaux de Chamonix, Berlin et Vilnius. Mischa Gopaul occupera le poste de Vice President of Product de Strava, sous la responsabilité de Steve Lloyd, Chief Product and Technology Officer.

Misha Gopaul a déclaré :

Nous avons lancé FATMAP avec la mission de rendre les expériences outdoor plus accessibles. Alors que d’autres plateformes cartographiques ont été conçues pour circuler en ville, nous voulions construire une carte conçue spécifiquement pour aider les gens à explorer. Unir nos forces avec celles de Strava ouvre de nouvelles possibilités passionnantes et accélérera nos progrès pour permettre à des millions de personnes supplémentaires d’explorer les lieux sauvages du monde entier, en toute sécurité et de manière durable.

Il s'agit de la seconde acquisition de Strava depuis l’été 2022, après celle de Recover Athletics, une application de préparation et de prévention des blessures pour les sportifs. Un complément de choix pour les utilisateurs de Strava, tout comme ce fût le cas lors de l'ajout de l'intégration de HealthKit d'Apple pour les possesseurs d'un iPhone et / ou d'une Apple Watch.

Enfin, Strava en a profité pour annoncer l'addition de 9 nouveaux types de sports, dont les sports de raquette, le pilates et le HIIT. Au total, la plateforme communautaire propose 50 types d’activité différents, avec à chaque fois des services de cartographie, des guides de préparation, la fonctionnalité de sécurité Beacon, les recommandations d’itinéraires, les cartes thermiques globales et personnelles et les classements par segment.



Quelques chiffres Strava en 2022

Plus de 8 milliards d’activités partagées sur Strava.

Des individus actifs présents dans chacun des pays de la planète.

40 millions d’activités téléchargées par semaine.

Plus de 30 millions de segments.

Plus de 3 000 athlètes professionnels sur Strava.

Près de 10 milliards de Kudos donnés l’année dernière.

Plus de 10 millions de photos et de vidéos partagées toutes les semaines.

Plus de 2 000 organisations partenaires.

Plus de 400 employés dans le monde.

