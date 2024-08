Tesla poursuivi après un accident mortel impliquant l'Autopilot

La famille d'un motard américain tué dans une collision avec une Model 3 attaque Tesla en justice. Elle estime que les technologies d'aide à la conduite du constructeur sont "défectueuses et inadéquates", une nouvelle affaire qui tombe au plus mal pour la marque alors que les problèmes se multiplient.

Un accident à 130 km/h sur l'Autopilot

Le drame s'est produit en 2022 dans l'Utah. Landon Embry, 34 ans, circulait à moto quand une Tesla Model 3 lancée entre 120 et 130 km/h l'a violemment percuté par l'arrière. Le pilote automatique Autopilot était enclenché au moment du choc.

Les parents de la victime ont porté plainte la semaine dernière, mettant en cause le conducteur mais aussi les systèmes de sécurité de Tesla. Selon eux, les capteurs et caméras de l'Autopilot "auraient dû identifier le danger que représentait la moto".

Ils affirment aussi que le conducteur de la Model 3 était fatigué et pas en état de conduire. Ils écrivent dans la plainte :

Un conducteur raisonnablement prudent, ou un système de freinage automatique adéquat, aurait pu ralentir ou s'arrêter sans entrer en collision avec la moto.

Tesla face à une avalanche de poursuites

Tesla n'a pas souhaité commenter l'affaire, un nouveau coup dur alors que ses technologies d'aide à la conduite sont dans le viseur des autorités. Autopilot et le système FSD (Full Self-Driving) sont liés à plus de 200 accidents et 29 décès selon l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Le constructeur fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires sur le sujet. En avril, il a dû dédommager la famille d'un ingénieur d'Apple tué dans un accident impliquant l'Autopilot. Mais Tesla a aussi remporté plusieurs procès en rejetant la faute sur des erreurs humaines.

Les autorités californiennes enquêtent sur de possibles publicités mensongères concernant ces technologies. Le ministère de la Justice a aussi ouvert une enquête sur les affirmations d'Elon Musk, qui promet depuis des années l'arrivée imminente d'une conduite 100% autonome. Une promesse jamais tenue, alors que les systèmes actuels nécessitent une supervision constante du conducteur. Le motard tué dans l'Utah en a fait la tragique expérience. Sa famille espère faire condamner Tesla pour ses "graves manquements", mais la bataille judiciaire s'annonce longue et incertaine.

Si Tesla a souvent rejeté la faute sur les conducteurs dans ce genre d'accidents, arguant qu'ils doivent rester vigilants en permanence, la multiplication des drames pose question sur la maturité réelle de l'Autopilot. Malgré ces controverses à répétition, Tesla reste le constructeur le plus avancé dans la conduite autonome. Mais pour convaincre le grand public, il devra prouver que ses systèmes sont suffisamment sûrs pour éviter ce genre de tragédies.



