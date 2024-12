Apple poursuivi pour 1,2 milliard $ après l'abandon du système anti-CSAM

Apple fait face à une nouvelle poursuite judiciaire majeure aux Etats-Unis concernant l'abandon de son système de détection CSAM (Child Sexual Abuse Material) sur iCloud. Cette affaire met encore une fois en lumière le délicat équilibre entre la protection de la vie privée et la lutte contre les contenus illégaux.

Une plainte collective à plus d'un milliard de dollars

Une plainte collective vient d'être déposée contre Apple devant le tribunal fédéral de Californie du Nord, réclamant plus de 1,2 milliard de dollars de dommages et intérêts. La plaignante principale, une femme de 27 ans restée anonyme, représente potentiellement 2 680 victimes. Elle affirme qu'Apple a failli à sa promesse de protection des victimes en abandonnant son système NeuralHash annoncé en 2021, qui devait permettre de détecter les contenus pédopornographiques sur iCloud.



La plaignante, victime d'abus durant son enfance, reçoit encore quotidiennement des notifications des forces de l'ordre l'informant que ses photos circulent, notamment via iCloud. Un cas particulier mentionné dans la plainte concerne des images retrouvées sur un MacBook dans le Vermont.

Apple entre sécurité et vie privée

Apple se défend en soulignant son engagement dans la lutte contre ces crimes tout en préservant la confidentialité de ses utilisateurs. Fred Sainz, porte-parole d'Apple, a déclaré que l'entreprise "innove activement et urgemment pour combattre ces crimes sans compromettre la sécurité et la vie privée de tous nos utilisateurs."



Le système NeuralHash devait comparer les signatures numériques des photos stockées sur iCloud avec une base de données d'images illégales connues, fournie par le National Center for Missing & Exploited Children. Cependant, face aux critiques des experts en cybersécurité craignant que ce système puisse créer une porte dérobée pour la surveillance gouvernementale, Apple a abandonné le projet.

Un problème récurrent pour Apple

Cette nouvelle action en justice n'est pas isolée. En août dernier, une fillette de 9 ans avait déjà poursuivi Apple en Caroline du Nord après avoir reçu des contenus pédopornographiques via des liens iCloud. Les chiffres sont parlants : alors que Google et Facebook signalent chacun plus d'un million de cas par an, Apple n'en a rapporté que 267.



Un ancien cadre d'Apple, Eric Friedman, avait d'ailleurs alerté en 2020 sur le fait qu'Apple pourrait être "la plus grande plateforme de distribution de contenus pédopornographiques" en raison de sa priorité donnée à la confidentialité plutôt qu'à la sécurité.



La bataille juridique qui s'annonce pourrait contraindre Apple à revoir sa position sur l'équilibre entre protection de la vie privée et lutte contre les contenus illégaux, un débat qui concerne l'ensemble de l'industrie technologique.

Source