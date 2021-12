Tesla se moque de la chiffonnette hors de prix d'Apple et vend un sifflet à 50 $

Si Apple vend une chiffonnette à 25 €, Tesla de son côté a décidé de vendre un sifflet à 50 $. Le plus époustouflant dans cette histoire, c'est que ces deux produits sont en rupture de stock. Quel est le produit le plus utile, à vous de choisir.

Un siflet Tesla en édition limitée

Si Apple a toujours eu pour devise de ne pas s'occuper de ce qui se passe autour de lui et de tracer sa route vers les sommets, les autres en revanche se comparent souvent à lui ou du moins évoquent souvent son nom.

Il y a quelques semaines, Apple a fait le buzz en proposant sur son Store une petite chiffonnette aux couleurs de la marque mais surtout au prix de 25 €. Un prix jugé abusif pour la plupart mais pas tant que ça pour les fans de la marque qui se sont empressés de l'acheter, à tel point qu'elle s'est très vite retrouvée en rupture de stocks ainsi qu'avec des délais de livraison allongés.



Une affaire qui est arrivée à l'oreille de tout le monde et même à celle d'Elon Musk, le PDG de Tesla. Comme l'indique son tweet, depuis quelques heures, la marque propose un petit sifflet qui a comme particularité de reprendre les formes du Cybertruck.

Inspiré de Cybertruck, le Cyberwhistle en édition limitée est un objet de collection haut de gamme fabriqué en acier inoxydable de qualité médicale avec une finition polie. Le sifflet comprend une fonction de fixation intégrée pour plus de polyvalence.

Si jusque-là vous ne voyez pas le rapport, sachez que ce sifflet est vendu pour la modique somme de 50 $. De plus, avec son ton provocateur habituel, Elon Musk a tweeté le message suivant "Ne gaspillez pas votre argent sur cette stupide chiffonnette Apple, achetez plutôt notre sifflet !"

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Encore plus épatant, le sifflet est déjà en rupture de stock su le shop de Tesla. Comme quoi il n'y a pas que chez Apple que "les fans achètent tout et n'importe quoi". Espérons tout de même pour les acheteurs que le sifflet soit livré plus vite que le Cybertruck...