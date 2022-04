Les façades des iPhone 14 (Max) / 14 Pro (Max) en images et des maquettes 3D

Alban Martin

Depuis près d'un an, nous savons qu'Apple rechigne à poursuivre l'aventure des iPhone "mini" et prépare une nouvelle gamme pour l'iPhone 14. Exit l'iPhone 14 mini et place à l'iPhone 14 Max, la déclinaison abordable de l'iPhone 14 Pro Max.



Outre cette question de taille, les modèles Pro seraient dotés d'un écran légèrement plus étiré en raison d'un nouveau design "trou + pilule" remplaçant l'encoche. Et preuve en est, des photos des façades avant viennent d'être publiées sur la toile, tout comme des coques à destination des prochains iPhone.

Voici la famille "iPhone 14"

Selon le compte Saran Byte, les panneaux avant de l'iPhone 14 ont fuité sur Weibo et montrent que le rapport d'aspect est "légèrement différent sur les Pros (19:5:9 à 20:9)", ce qui corrobore le rapport précédent de 9To5Mac.

La gamme de smartphones d'Apple en 2022 comportera donc toujours quatre modèles, mais cette fois sans version "mini". Les nouveaux iPhone 14 (noms de code D27 et D28) seront disponibles en versions 6,1 pouces et 6,7 pouces, tout comme les iPhone 14 Pro (noms de code D73 et D74), et le format actuel de l'iPhone mini de 5,4 pouces sera abandonné.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, ce sont les quatre panneaux avant de la prochaine série d'iPhone 14. On se rend bien compte que l'iPhone 14 Max sera aussi grand que le futur iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Des coques différentes pour l'iPhone 14

Une autre fuite signée Mac Otakara nous donnent cette fois un bel aperçu des iPhone 14. Avec des maquettes imprimées en 3D tirées des fichiers envoyés aux chaînes de production, on peut s'apercevoir que les coques des iPhone 13 ne s'installeront pas à cause de la bosse de la caméra arrière. Voici tout cela en vidéo :