Sonny Dickson publie des maquettes des quatre iPhone 14

Alban Martin

Nous sommes désormais à trois mois de la présentation des nouveaux iPhone 14, et les rumeurs s'accélèrent logiquement. Après plusieurs prévisions et analyses, l'heure est au fuite. Hier c'était au sujet des puces A16 réservées aux iPhone 14 Pro, aujourd'hui nous avons droit aux maquettes des quatre modèles. Les fameux dummies sont signés Sonny Dickson, un leaker réputé.

La vidéo des iPhone 14

Comme vous le savez, Apple devrait modifier le line-up cette année. Si nous devrions toujours avoir droit à quatre variantes de l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max remplacerait l'iPhone 14 Mini à cause des ventes décevantes des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini (malgré une excellente prise en main). Pour le reste, le design actuel sera reconduit pour la troisième fois. Seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max s'octroieront une nouveauté visible avec la fin de l'encoche qui laisse place à deux orifices séparés en haut de l'écran pour accueillir la caméra FaceTime et le Face ID.

Sonny Dickson a fièrement publié un article présentant les maquettes, photos et vidéo à l'appui :

Hands on with iPhone 14 Dummieshttps://t.co/WlAgrqLGLR — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 30, 2022

Peu de surprise donc, mais l'occasion de découvrir le très grand iPhone 14 Max, ainsi que les nouveaux blocs photos arrières des deux "Pro" dont le module paraît très imposant. Si beaucoup attendent la fin de l'encoche, à la rédaction on plaide depuis longtemps pour une meilleure intégration des capteurs photos arrières. Un dos entièrement plat serait tellement plus esthétique et pratique.



Pour le reste, nous nous attendons à ce que les deux iPhone 14 Pro passent à la puce A16, conservent un écran 120 Hz mais capable de descendre à 1 Hz pour le mode always-on, un capteur principale de 48 Mp et de nouveaux coloris. Les iPhone 14 classiques ne devraient quant à eux pas beaucoup évoluer puisqu'ils sont censés rester sur la puce A15 et le même écran OLED.



Voici la vidéo pour conclure :