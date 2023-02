Combien de mois faut-il travailler pour acheter un iPhone 14 dans le monde

Durant longtemps, l'iPhone a été considéré comme un smartphone de luxe. Si c'est moins le cas dans un pays comme la France en 2023, c'est toujours d'actualité mondialement. Dans certains pays, il faut dépenser plus de la moitié de son salaire annuel pour se l'offrir.

iPhone : le smartphone des riches

Il y a deux vérités avec l'iPhone. La première, c'est qu'il est génial et la seconde, c'est qu'il coûte le prix d'un petit lingot d'or. Le compte Twitter @stats_feed a publié un classement qui indique en pourcentage le salaire annuel moyen à dépenser dans un pays pour s'offrir l'iPhone 14.



Un classement dans lequel on apprend qu'au Nigeria, il faut (en moyenne) dépenser 69 % de ses revenus annuels pour s'acheter le dernier iPhone. À noter que l'on évoque ici l'iPhone 14 et non l'iPhone 14 Pro qui est encore plus cher.



D'autres pays comme le Bangladesh (59 %), l'Égypte (50 %) ou encore l'Inde (42 %) ne sont pas épargnés. À titre de comparaison, ce chiffre est "seulement" de 5 % en Espagne. Il descend même à 1.8 % aux USA et 1.6 % au Luxembourg. La France n'est pas répertoriée, mais nul doute qu'elle se situe entre l'Espagne et les USA, autrement dit entre 1.8 % et 5 %.



Malgré sa démocratisation mondiale ces dernières années, l'iPhone reste un smartphone de luxe qui ne convient pas à tous les pays du monde. C'est pour cette raison que dans la plupart des pays modestes, Android occupe toute la place grâce à de nombreux smartphones moins performants, mais surtout moins onéreux.