Kuo : Apple s'impatiente pour sa puce  Silicon gravée en 3nm

Apple souhaite que l'iPhone soit le premier smartphone au monde à intégrer un processeur 3 nm. Pour ce faire, la marque aurait pris la décision radicale de concentrer la majorité de ses ingénieurs sur le développement de celle-ci. Kuo évoque une production de masse dès 2023.

Apple entame une course contre-la-montre pour la puce gravée en 3 nm

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple commence à s'impatienter sur l'arrivée tardive de la gravure 3 nm de ses puces Apple Silicon. Une impatience telle qu'une décision radicale aurait été prise.



Apparemment, Tim Cook et ses équipes ont décidé de suspendre le développement de la puce Wi-Fi qui est en préparation depuis un petit bout de temps maintenant. En contrepartie, toutes les personnes liées au développement sont invitées à se concentrer à 100 % sur cette puce de trois nanomètres.



Pour rappel, aucun smartphone à l'heure actuelle ne possède une puce avec une telle finesse de gravure. Voulant être le premier au monde, Apple n'a pas l'intention de se louper. Le dernier iPhone possède une puce gravée en 5 nm.

Le fait de réduire la taille améliore les performances globales et réduit considérablement la consommation d'énergie. De quoi également augmenter l'autonomie de la batterie, ce qui pourrait parfaitement se mélanger avec l'arrivée d'un port USB-C. Les futurs iPhone seraient alors très endurants et se rechargeraient rapidement. Le smartphone ultime ?



D'après les récents bruits de couloir, l'Apple Silicon 3 nm entrera en production de masse dès cette année. Néanmoins, les iPhone, iPad et Mac qui sortiront en 2023 et 2024 risquent d'avoir encore la puce 5 nm.