Avis sur la nouvelle coque Rhinoshield Clear pour iPhone 12 / 13

Il y a 9 heures (Màj il y a 1 heure)

Accessoires Apple

Kévin Bilbo

11



Après des années à proposer ces deux modèles de coques iconiques, les Mod NX et SolidSuit, l’accessoiriste Rhinoshield revient sur le devant de la scène et compte attirer les derniers récalcitrants avec leur dernière invention, la Clear. Leur première coque personnalisable et entièrement transparente que l’on a testé sur un iPhone 12 Pro !

Clairement transparente

Depuis des années, Rhinoshield s’est imposé sur le marché des coques pour smartphones grâce à leur technologie ShockSpread permettant de protéger votre smartphone incroyablement bien tout en étant 20% plus fines et légères que leurs concurrents.

Toutefois, une poignée d’utilisateurs, dont je fais partie, regrettait toujours de ne pas pouvoir combiner ce degré de protection avec le magnifique design de nos petits iDevices. C’est ici qu’entre en jeu la nouvelle révolution de Rhinoshield, la Clear.

Comme son nom l’indique, la Rhinoshield Clear est… transparente ! Pas seulement à l’arrière, mais sur les côtés également, nous permettant ainsi que profiter des couleurs et des lignes de votre appareil sans encombre.

Point crucial pour ce type d’accessoire, Rhinoshield a particulièrement travaillé la résistance au jaunissement ! Principal défaut des autres modèles qui sont d’ailleurs souvent vendues bien moins chères, aux alentours de 10€.

En comparaison, mon autre coque transparente est déjà jaune au bout de 4 mois...

Clairement résistante

Quid de la résistance aux chocs me direz-vous ? D’après les dires de la marque, la Clear est moulée d’un seul bloc d’un matériau bénéficiant d’une version revisitée de la technologie ShockSpread de ces grandes sœurs, censée vous protéger des chutes jusqu’à 3,5 mètres. Je vais toutefois laisser les drop-tests aux professionnels, nos essais depuis une table suffisent à comprendre que l’iPhone 12 ou l’iPhone 13 est bien protégé.

De plus, la coque est légèrement surélevée, sur la face avant et au niveau de l'objectif, de sorte que votre téléphone ne risque pas de se rayer !

Clairement personnalisable

Bien entendu, une coque ne saurait être signée par Rhinoshield sans une grande quantité de personnalisation possible !

Ainsi vous aurez le choix de choisir entre une coque transparente parfaitement classique ou bien d’apposer un motif de votre choix sur l’arrière.

De même, vous pourrez modifier la couleur des boutons et du contour de l’appareil photo.

Cerise sur le gâteau, l’accessoiriste propose également un set tour de cou, réalisée à partir de Mod NX recyclé, vous permettant de suspendre votre téléphone autour du cou.

Clairement RhinoShield

Vous l’aurez compris, la Clear est la suite logique pour RhinoShield qui compte bien, maintenant, satisfaire tout le monde avec une gamme de coques plus complète que jamais !



Vous retrouverez tous les détails que vous souhaitez sur la coque transparente RhinoShield Clear Case sur leur site web et l’acheter sur Amazon à 37,99€. Attention, les coques sont différentes entre iPhone 12 et iPhone 13 à cause de la découpe du module photo.

Les +

Aussi transparente que possible

Plus fine que les Mod NX

Haute résistance aux chutes

Bords surélevés

Résiste aux jaunissements (d’après RhinoShield)

Sans BPA, BPF, BPS, ni aucun produit chimique toxique

Bon maintien du téléphone…

Les -