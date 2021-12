iOS 15 : un problème de Bluetooth en voiture avec les iPhone 12/13

Sortir de nouveaux smartphones avec une popularité si élevée dès les premières semaines de disponibilité et faire face en même temps à une pénurie de composants, c'est le défi qu'a...

Certains utilisateurs d'iPhone 13 signalent des problèmes tactiles intermittents sur leurs nouveaux appareils, un phénomène où l'appareil ne répond plus, nécessitant parfois un redémarrage...

Comme nous pouvons le constater, ce sont bizarrement les conducteurs de voitures de la marque Toyota qui semblent les plus touchés même si d'autres cas sont relayés dans des automobiles comme Audi ou Volvo. Rappelez-vous il y a deux mois, plusieurs utilisateurs expliquaient qu'un bug rendait la lecture de musique impossible dans CarPlay depuis l'installation d'iOS 15 . Cette fois-ci c'est l'inverse, c'est le système Bluetooth qui pose problème. Décidément, il semble difficile pour certains d'utiliser son iPhone en voiture depuis la sortie d'iOS 15 en septembre dernier. De notre côté, nous avons constaté aucun problème que ce soit dans une Toyota ou dans une Audi. N'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne correctement de votre côté.

Selon de nombreux utilisateurs qui discutent sur le forum d'assistance d'Apple , il y a un gros problème lorsque l'on branche son iPhone 12/13 en kit mains libres (Bluetooth) à sa voiture. Selon les plaignants, ce bug est présent depuis l'installation d'iOS 15.1 et coupe en permanence un appel au bout de quelques minutes.

iOS 15 et l'iPhone en voiture ne semblent pas faire bon ménage. Après les problèmes autour de CarPlay, c'est désormais au tour du Bluetooth d'avoir des soucis lorsque l'iPhone est relié à une voiture. Explications.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.