La mise à jour iOS 15.1.1 est disponible pour tous les iPhone 12 et iPhone 13

Certains utilisateurs d'iPhone 13 signalent des problèmes tactiles intermittents sur leurs nouveaux appareils, un phénomène où l'appareil ne répond plus, nécessitant parfois un redémarrage...

Depuis quelques semaines, les développeurs d'Apple travaillent sur le développement de : iOS 15.2 et macOS 12.1. Les prochaines mises à jour majeures devraient sortir avant la fin...

Si vous êtes plutôt du genre méfiant, n'hésitez pas à attendre un peu avant de mettre à jour votre iPhone, s'il y a un bug majeur ou une difficulté liée à l'autonomie, on ne manquera pas de vous le signaler.

Appuyez sur " Télécharger et installer "

Apple est en train de déployer sur ses serveurs une nouvelle mise à jour d'iOS 15 pour l'ensemble des propriétaires d'iPhone 12 et d'iPhone 13. Cette nouvelle numérotée iOS 15.1.1 devrait apparaître dans vos réglages dans les prochaines minutes si ce n'est pas encore le cas.

