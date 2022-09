Comparatif de l'autonomie des iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 et iPhone SE

Si vous vous posiez la question afin de savoir quel téléphone Apple tient le mieux en termes de batterie, alors le test de MrWhoseTheBoss devrait vous intéresser. Ce YouTubeur s'est amusé à comparer l'autonomie des iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12, iPhone SE. On connaissait les capacités de batterie des nouveaux iPhone, voilà désormais leur impact au quotidien.

Une baisse d'autonomie sur l'iPhone 14 Pro

Notre ami vidéaste, comme chaque année désormais, s'attache à nous offrir un comparatif d'autonomie entre les iPhone récents, la plupart étant encore vendus par la firme à date.

Pour être vraiment intéressant, un comparatif d'autonomie doit refléter un usage "normal". C'est exactement ce que tente de reproduire cette vidéo avec l'utilisation de plusieurs apps, la lecture de vidéos, un peu de jeu ou encore des prises de vue avec l'appareil photo.



Alors que l'iPhone SE 2022 ne tient même pas 5 heures avec sa petite batterie, l'iPhone 14 Pro Max fait pratiquement le double avec 9 heures et 31 minutes. Entre eux, on trouve l'iPhone 14 Pro avec 7h49, suivi par l'iPhone 13 et l'iPhone 14 qui sont pratiquement ex aequo avec 7h15. Enfin, les iPhone 12 et iPhone 13 mini se trouvent dans un mouchoir de poche avec respectivement 6h48 et 6h36.



Dommage en revanche que notre cher MrWhoseTheBoss ne nous propose pas les comparatifs avec l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, d'autant que son test de l'an passé plaçait ce dernier tout en haut avec une autonomie de 9h52. Idem pour le 13 Pro qui tenait 8h17.



Alors Apple, la puce A16 ne semble pas vraiment plus efficiente... et on ne peut pas mettre cela sur le compte de l'écran always-on puisqu'ici l'utilisation a été exclusivement faite écran allumé.

Et voici la vidéo en question :