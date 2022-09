Comparaison de l'autonomie entre les iPhone 14 et les iPhone 13

Apple a présenté ce soir la gamme iPhone 14 avec au programme une tonne de nouveautés et de belles améliorations qui vous convaincront probablement de renouveler votre iPhone. Dans ce lot d'annonces, on retrouve une bonne nouvelle : une amélioration de l'autonomie, une décision inévitable et obligatoire vu l'arrivée de l'écran qui ne s'éteint jamais !

Un gain d'une heure d'autonomie

Lors de l'Apple Event, Tim Cook et le reste de l'équipe ont laissé entendre que l'autonomie et la capacité de la batterie de la série iPhone 14 seraient plus importantes, mais la société est restée vague sur les détails. Toutes les variantes de l'iPhone 14, lorsqu'on les compare directement aux variantes de l'iPhone 13 qu'elles remplacent, ont une autonomie plus longue, d'environ une heure en moyenne.

iPhone 14 VS iPhone 13

Voici ce que cela donne quand on compare l'autonomie par rapport à des utilisations :

L'iPhone 14 dure 20 heures en lecture vidéo

L'iPhone 13 durait 19 heures en lecture vidéo

L'iPhone 13 durait 15 heures en streaming vidéo

L'iPhone 13 durait 75 heures en lecture audio

iPhone 14 Pro VS iPhone 13 Pro

L'iPhone 14 Pro dure 23 heures en lecture vidéo

L'iPhone 13 Pro durait 22 heures en lecture vidéo

L'iPhone 13 Pro durait 20 heures en streaming vidéo (aucun gain d'autonomie)

L'iPhone 13 Pro durait 75 heures en lecture audio (aucun gain d'autonomie)

iPhone 14 Pro Max VS iPhone 13 Pro Max

L'iPhone 14 Pro Max dure 29 heures en lecture vidéo

L'iPhone 13 Pro Max durait 28 heures en lecture vidéo

L'iPhone 13 Pro Max durait 25 heures en lecture vidéo (aucun gain d'autonomie)

L'iPhone 13 Pro Max durait 95 heures en lecture audio (aucun gain d'autonomie)

Avec un adaptateur électrique de 20W ou plus, les quatre iPhone peuvent atteindre une charge de 50 % en 30 à 35 minutes environ.



En ce qui concerne l'iPhone 14 Plus, la comparaison n'est pas possible, car la gamme iPhone 13 n'avait pas de modèle équivalent. Pour rappel, l'iPhone 14 Plus remplace en quelque sorte l'iPhone 13 mini, Apple n'a pas souhaité renouveler un iPhone avec un petit écran à cause du manque de demande chez les consommateurs.



Pour vous donner tout de même une visibilité sur l'autonomie de l'iPhone 14 Plus, vous pourrez vous attendre à 26 heures en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 100 heures pour la lecture audio. Vous serez probablement fatigué avant que votre iPhone 14 Plus s'épuise !