Apple répond aux critiques et affirme se conformer à la DMA

Avec iOS 17.4 introduit le 5 mars, Apple a présenté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de ses efforts pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne. Parmi ces modifications historiques, on trouve notamment les "places de marché" alternatives, les systèmes de paiements tiers, de nouvelles conditions commerciales pour les développeurs et de la prise en charge de moteurs de navigation tiers.

La réponse d'Apple est claire

Malgré les 600 nouvelles API pour les développeurs européens, Apple a été vivement critiquée par des entreprises telles que Meta, Epic et Spotify. Lors d'une audience lundi, Apple a toutefois justifié ses changements et expliqué pourquoi elle estime être en conformité avec la loi DMA.

Comme le rapporte Reuters, l'avocat d'Apple, Kyle Andeer, a présenté ses arguments lors d'une audience avec la Commission ce lundi :

Nous avons été guidés d'abord et avant tout par la nécessité de nous assurer que nous nous conformions à la loi. Ensuite, nous avons veillé à le faire d'une manière qui soit cohérente avec nos valeurs et avec le langage que nous avons développé avec nos utilisateurs au cours d'une très longue période. Et nous pensons que nous y sommes parvenus.

M. Andeer poursuit en disant qu'Apple s'est concentré sur les changements du point de vue de l'utilisateur avant tout, plutôt que du point de vue du développeur.

Et je pense que nous nous concentrons sur ces changements du point de vue de l'utilisateur. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas attentifs à l'impact des développeurs, mais je pense que de notre point de vue, nous suivrons très attentivement l'impact de tous ces changements sur l'expérience utilisateur que nous offrons à nos clients depuis 15 ou 16 ans grâce à l'iPhone.

Clairement, Apple fait valoir l'intérêt de ses clients en priorité, et notamment la sécurité des données. C'est un argument que l'on peut entendre, mais qui a du mal à passer auprès des géants cités. Ces entreprises ont critiqué le fait qu'Apple ait introduit une taxe supplémentaire pour ceux qui veulent créer leur propre App Store (au-delà d'un million de téléchargements) ainsi la commission sur les paiements tiers, qui a baissé de seulement 3 % par rapport à l'App Store.



Apple a annoncé ses plans de mise en conformité avec la DMA en janvier, avant de publier la plupart des changements dans le cadre d'iOS 17.4 au début de ce mois. Toutefois, depuis l'annonce de janvier, l'entreprise a apporté plusieurs modifications comme la possibilité de télécharger des applications depuis le web.



Reste à savoir si la Commission européenne sera satisfaite des annonces d'Apple, sachant que Thierry Breton, le commissaire européen, n'a pas hésité à s'en prendre à la société américaine, parfois de manière inattendue, voire surprenante.