Utiliser un chargeur 20 W pour recharger son iPhone 15 Pro Max de manière optimale

L'iPhone 15 Pro est capable de se recharger à une vitesse maximale de 27 watts. Voici un test vidéo qui essaye de nous faire comprendre que cela n'est pas forcément nécessaire de dépasser les 20 W et donc d'acheter un chargeur plus puissant et plus cher. Une information qui intervient après la découverte d'une batterie de moins bonne facture sur la gamme iPhone 15.

20 W ou 30 W ?

Tout comme l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 Pro a une capacité maximale de vitesse de recharge limitée à 27 W. Il faut comprendre par là que même en utilisant un chargeur plus puissant, l'énergie délivrée ne dépassera jamais les 27 W. Une limitation jugée par Apple comme vitale pour conserver une batterie en bon état sur le long terme bien que les clients aimeraient recharger leur iPhone plus rapidement.

Néanmoins, un test de recharge effectué sur un iPhone 15 Pro Max tente de nous faire comprendre que le chargeur 20 W est le meilleur de sa catégorie pour recharger le nouvel iPhone. L'auteur de ce test dit qu'au-dessus de 20 W, il y a des "rendements décroissants" concernant la vitesse de recharge. Autrement dit, même en utilisant un chargeur 30 W, la vitesse de charge ne reste pas à 27 W de manière constante.



Comme démontré dans la vidéo, l'iPhone 15 Pro Max relié à un chargeur 30 watts s'est rempli à 78 % en une heure. Avec le chargeur 20 watts, il se retrouve à 76 %, seulement deux petits pourcents en dessous. Selon lui, utiliser un chargeur 20 W comme l'Anker Nano est le meilleur compromis entre vitesse de recharge et optimisation de la batterie sur le long terme. En revanche, le temps gagné avec un chargeur 30 W ou plus n'est pas assez important pour faire oublier l'accélération du vieillissement de la batterie.



Et vous, quel chargeur utilisez-vous pour recharger votre iPhone ?

