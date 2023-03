La Russie demande aux responsables du pays de "jeter les iPhone ou de le donner aux enfants"

Entre les États-Unis et la Russie, les choses vont mal depuis que Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine. Les entreprises américaines et russes sont les premières à être impacté par ce conflit de grande ampleur, Apple a cessé son activité en Russie (sur la demande du Président Biden) depuis bientôt un an et le gouvernement russe semble vouloir apporter des répercussions à cette décision.

"Jeter vos iPhone", demande le gouvernement de Vladimir Poutine

Selon un récent rapport de Reuters, le Kremlin vient de donner des instructions bien précises aux fonctionnaires russes sur l'utilisation de l'iPhone dans leur activité professionnelle. D’après l'information qui leur a été transmise dans une réunion exceptionnelle, l'iPhone se positionne aujourd'hui comme un appareil vulnérable aux agences de renseignement occidentales. Vladimir Poutine craindrait que le smartphone d'Apple soit exploité par certains pays (dont les États-Unis) comme "appareil espion" visant à récolter des renseignements sur son utilisateur.



Cette directive assez stricte est obligatoire pour l'ensemble des responsables du pays qui seront impliqués dans les préparatifs de l'élection présidentielle russe de 2024. Pour aider dans la transition, le Kremlin promet l'attribution d'appareils non américains et qui possèdent des systèmes d'exploitation différents qu'iOS et Android.

L'un des responsables de la réunion qui a été organisée la semaine dernière aurait même déclaré :

C'est fini pour l'iPhone : soit le jeter, soit le donner aux enfants. Tout le monde devra le faire en mars.

Bien sûr, chaque responsable concerné qui sera impliqué dans les préparatifs de l'élection en Russie pourra continuer à utiliser leur iPhone dans le cadre personnel, toutefois, ils devront immédiatement passer sur le nouveau smartphone dès qu'il s'agira d'une activité professionnelle.



Rappelons qu'Apple avait accéder à la demande de la Russie quant aux choix des applications installées par défaut sur les iPhone vendus dans le pays.