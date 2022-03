La Russie veut nationaliser les entreprises comme Apple

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue sur tous les fronts, y compris celui des sanctions. Alors que de nombreuses entreprises ont décidé de stopper la vente de leurs produits en Russie, le Kremlin menace de nationaliser les entreprises qui ont cessé leurs activités dans le pays, y compris Apple.



La Russie riposte face au boycott généralisé

CNN rapporte ce que plusieurs sources affirment :

La Russie a déclaré qu'elle pourrait saisir les actifs des entreprises occidentales qui ont suspendu leurs activités dans le pays.



Des dizaines d'entreprises américaines, européennes et japonaises de presque tous les secteurs de l'économie ont abandonné des coentreprises, des usines, des magasins et des bureaux au cours des deux dernières semaines en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux sanctions qui en découlent.



Dès qu'apparaissent des entreprises qui annoncent leur retrait [du marché russe] sans fournir de garanties aux consommateurs russes, elles s'y ajoutent. Cela signifie que des procédures administratives, pénales et judiciaires seront utilisées contre elles.

Vladimir Poutine aurait déclaré jeudi à des responsables gouvernementaux que la Russie envisageait de mettre en place une "gestion externe" des entreprises qui ont cessé leurs activités dans le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Cela inclurait Apple, ainsi que des entreprises comme Microsoft, IBM, McDonald's, IKEA, etc. Le président russe aurait expliqué :

Nous devons agir de manière décisive avec ces entreprises qui vont fermer leur production... il est nécessaire, alors... d'introduire une gestion externe, puis de transférer ces entreprises à ceux qui veulent travailler.

Ces mesures pourraient permettre de saisir les comptes et les actifs de ces entreprises, de les placer sous gestion externe ou de les nationaliser. Apple n'exploite pas de magasins de détail et ne fabrique pas de produits dans le pays, mais a du personnel, notamment un bureau d'entreprise ouvert en février pour se conformer à la loi gouvernementale.



Une multitude d'entreprises ont cessé d'opérer en Russie en réponse directe à son invasion de l'Ukraine. La Russie a réagi avec ses propres mesures, notamment en interdisant de nombreux médias et applications occidentaux, y compris Instagram, qui sera fermé à partir du lundi 14 mars. Apple a cessé de vendre des produits dans le pays par l'intermédiaire de sa boutique en ligne, et a dépublié les organes d'information parrainés par l'État, Russia Today et Sputnik. Cela signifie que des appareils comme le meilleur iPhone d'Apple, l'iPhone 13, ne sont pas disponibles à la vente sur le site de la société. Les revendeurs tiers qui sont encore en activité ont augmenté leurs prix de 50 % depuis le début de l'invasion. La loi de l'offre et de la demande...