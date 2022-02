Le premier siège social d'Apple en Russie a ouvert début février

Depuis plusieurs années, la Russie est devenue un pays exigeant envers les entreprises de la "Big Tech". Le gouvernement de Vladimir Poutine n'est pas aussi strict que la Chine avec la censure et les données personnelles, mais il souhaite absolument que les entreprises comme Apple investissent davantage sur le sol russe.

Le siège social russe d'Apple a ouvert il y a 3 semaines

Depuis sa prise de fonction en 2012 à la tête du gouvernement de la Russie, Vladimir Poutine a toujours défendu les intérêts économiques du pays et s'est battu pour réduire le chômage en motivant les entreprises à investir et créer des emplois en Russie (ce qui n'a pas toujours été une réussite).

On se souvient par exemple de cette mémorable vidéo où Poutine met un "coup de pression" à un patron d'usine qui voulait fermer plusieurs de ses sites pour faire des économies en supprimant des postes.



Dans ce même esprit, Poutine impose désormais aux entreprises de la Big Tech d'ouvrir un siège social en Russie pour améliorer leur présence physique, une stratégie pour créer de nouveaux emplois en plus des commerces de détail et des centres de supports à la clientèle.

Conformément à la nouvelle loi, les entreprises Internet étrangères ayant un public quotidien de plus de 500 000 utilisateurs doivent ouvrir leurs bureaux de représentation autorisés en Russie. L'organisme de surveillance des médias de masse du pays a déjà publié une liste d'entreprises tenues d'ouvrir des bureaux de représentation, et elle comprend Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram et d'autres.

Sans surprise, si les entreprises ne respectent pas cette loi, le régulateur russe jouera la carte de l'agressivité en appliquant des restrictions, voire des interdictions de ventes en cas de refus.

Comme le révèle l'agence de presse russe Tass, Apple a été la première entreprise à ouvrir son siège en Russie, les recrutements ont commencé à la fin de l'année 2021 et les bureaux sont officiellement accessibles depuis début février.

Le siège aura pour objectif de gérer les activités d'Apple dans le pays et d'échanger avec le gouvernement en cas de mécontentement ou de désaccord.



D'autres grands groupes vont devoir suivre le même chemin dans les prochaines semaines et mois (même si la Russie est en guerre contre l'Ukraine et que la situation économique est incertaine). Le régulateur exige que les sociétés comme Google, Facebook, Twitter, TikTok... ouvrent toutes un siège social à Moscou ou dans une autre ville. La localisation des locaux n'est pas précisée par le régulateur, chacune ira où elle veut, du moment qu'elle améliore sa présence sur le territoire !