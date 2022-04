iFixit se félicite du service de réparation d’Apple mais a trouvé un piège

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Le programme de réparation en libre-service lancé hier par Apple est un "grand pas" en avant, mais "pas la victoire absolue pour les amateurs de réparation que les spécialistes du marketing d'Apple voudraient vous faire croire", selon les spécialistes de la réparation en libre-service iFixit. Depuis le premier iPhone, ce site américain décortique les produits de la marque et propose des guides, des pièces et des avis.

Le piège du programme de réparation d’Apple

Dans un billet de blog publié cette nuit, Elizabeth Chamberlain d’iFixit a déclaré que le plus gros problème du programme d'Apple est que les pièces doivent être associées à un appareil. Lorsqu'il achète des pièces dans le magasin de réparation en libre-service d'Apple, le client doit entrer le numéro de série ou l'IMEI de l'appareil, et toutes les pièces commandées doivent être installées sur l’iPhone en question (ou plus tard le Mac).

L'intégration d'une vérification du numéro de série dans leur processus de commande est de mauvais augure et pourrait permettre à Apple de bloquer encore plus de réparations à l'avenir. La mise en place de la technologie permettant d'effectuer des réparations individuelles fait d'Apple la passerelle permettant d'approuver - ou de refuser - n'importe quelle réparation à l'avenir, avec des pièces de n'importe quelle provenance.

Pour lancer le processus d'appariement, connu sous le nom de configuration du système, Apple indique que les clients devront contacter l'équipe d'assistance du magasin de réparation en libre-service par chat ou par téléphone. Le magasin de pièces détachées est géré par la société tierce SPOT, et non par Apple.

Malgré cela, iFixit a déclaré qu'il y a "beaucoup de raisons d'être enthousiaste" avec les détails annoncés par Apple, notamment la disponibilité d'outils auxquels seuls les techniciens certifiés d'Apple pouvaient accéder jusqu'à présent et les manuels de réparation visuels gratuits, étape par étape, sur le site d'Apple.

Nous sommes vraiment heureux de voir qu'Apple met les manuels de réparation à la disposition de tous gratuitement en ligne. Genre, sérieusement heureux. Nous le demandons depuis vingt ans. Ils vendent également leurs propres outils de réparation au public, pour la toute première fois. Vous pouvez acheter les presses à piles officielles d'Apple et les dispositifs de retrait de l'adhésif de l'écran - ou même, à notre grande surprise, louer ces dispositifs.

iFixit reste optimiste et pense qu'au fur et à mesure que la législation sur le droit à la réparation progresse dans le monde, les entreprises comme Apple seront tenues de prendre de nouvelles mesures.



"Au moins, Apple fait une partie de ses devoirs à l'avance", a déclaré Chamberlain, à propos de la phase initiale du programme. "Les fabricants savent que le droit à la réparation arrive - nous aurons le reste de leurs devoirs en temps voulu." À noter que, Nathan Proctor, défenseur du droit à la réparation aux États-Unis, a également déclaré dans un communiqué, que le service n’était pas assez simple pour les utilisateurs.



Il est certain qu’Apple n’avait pas vraiment le choix, mais la société montre qu’elle y met les moyens, bien qu’elle semble vouloir conserver un peu de contrôle avec cette histoire de numéro de série lié aux pièces détachées.