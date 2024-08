TikTok semble contourner le système de paiement d'Apple

TikTok joue à un jeu dangereux. Le réseau social chinois montre discrètement à certains utilisateurs la possibilité d'acheter des « pièces » sur le web plutôt que par le biais d'achats in-app, contournant ainsi la commission qu'Apple perçoit sur les achats numériques. Cela n'est pas sans rappeler le cas de Fortnite en 2020, éjecté par Apple pour avoir enfreint le règlement.

TikTok joue sur les mots

Comme l'a remarqué TechCrunch, TikTok a proposé à certains utilisateurs d'acheter des pièces sur TikTok.com plutôt que dans l'application.

Essayez de recharger sur tiktok.com pour éviter les frais de service dans l'application. Vous pouvez économiser les frais de service et avoir accès aux méthodes de paiement les plus courantes.

En choisissant d'acheter sur TikTok.com, une interface web apparaît pour utiliser des options de paiement telles que PayPal ou une carte de crédit. Mais surtout, le message fait mention d'une baisse de prix.

Économisez environ 25 % grâce à des frais de service tiers moins élevés.

Les pièces de monnaie de TikTok permettent aux utilisateurs d'offrir des « cadeaux » aux créateurs. Les utilisateurs paient de l'argent réel pour un certain nombre de pièces, et ces pièces sont utilisées pour des petits emoji cadeaux qui peuvent être offerts aux créateurs. TikTok explique que les cadeaux sont utilisés pour déterminer le nombre de « diamants » attribués aux créateurs de contenu, et que les diamants peuvent être échangés contre de l'argent. Une pièce TikTok vaut environ la moitié d'un diamant, et 100 diamants valent 50 cents. Vous l'aurez compris, TikTok se fait pas mal d'argent avec ce système, et encore plus en contourner la commission d'Apple.



Pour mémoire, Apple exige que les développeurs passent par le système natif d'achat intégré pour des biens et services numériques, ce qui semble correspondre aux « pièces » de TikTok. Tous les jeux freemium utilisent par exemple de genre de modèle et rétribue Apple à hauteur de 30 %.



Ce que fait TikTok est en fait similaire aux options d'achat direct qu'Epic Games a ajoutées à l'application Fortnite en 2020, une décision qui a finalement conduit à l'interdiction de l'application Fortnite et à une bataille juridique de plusieurs années. Même Google avait évincé la société de son Play Store dans la foulée.



Rappelons qu'il s'agit d'un test sur un petit nombre d'utilisateurs, TikTok proposant toujours les achats in-app classiques pour le reste des utilisateurs. En pleine tempête juridique aux USA, TikTok n'a peut-être pas choisi le bon moment...

