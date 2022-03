Apple suspend Apple Pay pour le système de paiement russe Mir

Apple a suspendu cette semaine son service Apple Pay pour le système de paiement par carte Mir en Russie, comblant ainsi une faille qui permettait aux locaux de continuer à utiliser le service Apple Pay malgré une première action de la part du géant américain qui avait stoppé la majorité de ses activités en soutien à l’Ukraine dont l’Apple Store et Apple Pay justement.

Une solution russe qui profitait encore d’Apple Pay

Selon Reuters, Mir était resté connecté à Apple Pay même après que la société ait restreint l'utilisation du service de paiement en Russie le 1er mars pour les détenteurs de cartes Mastercard et Visa.

Le système national de paiement par carte de Russie a déclaré jeudi que l'accès à Mir avait été supprimé, et que les cartes Mir ne fonctionneront plus avec Apple Pay dans les prochains jours. NSPK a déclaré à Reuters :

Apple a informé NSPK qu'elle suspendait la prise en charge des cartes Mir dans le service de paiement Apple Pay. À partir du 24 mars, les utilisateurs ne pourront plus ajouter de nouvelles cartes Mir au service. Apple arrêtera toutes les opérations des cartes précédemment ajoutées au cours des prochains jours.

Le support d'Apple Pay a été lancé pour le système de paiement Mir en juillet 2021. Mir est le système de paiement national de la Russie, avec 150 banques émettant des cartes Mir. C’est une alternative à Visa, Mastercard et autres.



Pour information, la NSPK est détenue par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Le système de paiement Mir et la société qui le gère ont été développés en réponse aux sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014, qui ont rendu inutilisables les cartes émises par les réseaux de cartes internationaux. Mir est un système national autonome de traitement des paiements qui ne dépend pas de Swift, et qui prend en charge les transactions, notamment les paiements sans contact et les transferts de carte à carte.



Depuis le 1er mars, Apple a mis fin à l'accès à Apple Pay en Russie et a également cessé toute vente de produits dans le pays. Les achats sur iTunes et App Store ont été interrompus le 10 mars.