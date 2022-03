Les utilisateurs russes n'arrivent plus à acheter sur l'App Store et l'iTunes Store

Services Apple

Julien Russo

Est-ce une énième sanction envers la Russie ? Les achats d'applications ou de contenus sur l'iTunes Store ne fonctionnent plus depuis moins de 24 heures. De nombreux utilisateurs expliquent qu'ils ne peuvent télécharger que des apps gratuites, dès qu'une transaction financière est nécessaire, un message d'erreur apparaît immédiatement.

D'où vient le blocage ?

Pour le moment, la cause réelle de ce blocage n'est pas révélée, toutefois, les clients Apple en Russie sont dans l'incapacité d'acheter des applications, des contenus sur l'iTunes Store ou encore de souscrire à des services du type Apple Music, Apple Arcade, iCloud, Apple TV+...

Selon les informations d'iPhones.ru, les cartes bancaires émises par les banques Sber, Tinkoff et Alfa-Bank ne fonctionnent plus dans l'écosystème Apple, elles sont désormais inutilisables.



La seule solution pour continuer à payer avec sa carte, c'est d'acheter des cartes cadeaux Apple et d'enregistrer le code sur son Apple ID pour avoir les fonds directement sur son compte.

Le média précise que cette technique ne marche pas à chaque fois et que plusieurs tentatives sont parfois nécessaires avant d'y parvenir.

Cette mauvaise nouvelle supplémentaire pour les consommateurs russes intervient après la suspension des ventes et expéditions de produits Apple en Russie.

Le géant californien a interrompu les ventes jusqu'à nouvel ordre, cela a été réalisé suite aux sanctions émises par l'administration Biden qui a exigé que les entreprises américaines cessent leur activité en Russie pour impacter l'économie du pays.



Pour le moment, on ne sait pas si l'impossibilité d'acheter des contenus numériques sur l'App Store et l'iTunes Store provient d’une démarche d'Apple ou des banques Russes.

Il n'est pas à exclure le fait que le gouvernement de Vladimir Poutine ait demandé l'arrêt des paiements dans l'écosystème Apple, une décision qui pourrait être en lien avec l'abandon des ventes.



