L'appli Apple Store permet d'acheter avec un spécialiste en vidéo

L'année dernière, Apple a mis à jour sa boutique en ligne américaine en y ajoutant une nouvelle fonctionnalité appelée « Acheter avec un spécialiste en vidéo ». Comme vous vous en doutez, elle permet aux clients d'entrer en contact avec un spécialiste Apple par le biais d'une vidéo lors de l'achat de certains produits, tels que l'iPhone 15 Pro Max. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans l'application Apple Store sur iOS, mais toujours réservée aux États-Unis.

Sur l'App Store US, on peut lire ceci dans les notes de version 5.24 de l'application Apple Store pour iOS :

Apple décrit l'option « Acheter avec un spécialiste par vidéo » comme une « expérience d'achat en direct ». Cela devrait soulager bon nombre de personnes qui sont considérées, souvent à tord, par leur entourage, comme des informaticiens capables de débloquer toutes les situations sur un ordinateur ou un téléphone, y compris donner des conseils d'achat.

Apple lance aujourd'hui Shop with a Specialist over Video, une nouvelle expérience d'achat en direct sur apple.com pour les clients des États-Unis. Shop with a Specialist over Video met en relation les clients souhaitant acheter un iPhone avec un membre de l'équipe de vente au détail par le biais d'une session d'achat vidéo unilatérale et sécurisée. Ce nouveau service permet aux clients de parcourir les derniers modèles, d'explorer les nouvelles fonctionnalités et de se renseigner sur les offres de reprise d'Apple, les offres des opérateurs, le passage à iOS et les différentes options de financement.