App Store : une fausse application crypto vole des milliers d'euros aux utilisateurs

La société Rabby Wallet s'est fait voler son identité par une application téléchargeable directement sur l'App Store. Elle profite de l'erreur d'Apple pour voler de l'argent aux utilisateurs qui ne font pas attention.

Apple est très à cheval sur la sécurité, mais est encore loin d'être infaillible. L'App Store n'y échappe pas et héberge chaque année des centaines d'applications frauduleuses. Preuve en est avec cette nouvelle histoire.



Rabby Wallet, véritable hébergeur de crypto-actifs, prévient ses clients qu'une fausse application qui usurpe son identité est disponible sur l'App Store de l'iPhone. Nommée Rabby Wallet & Crypto Solution, elle profite de la situation pour voler de l'argent aux clients pas très attentifs. Certains témoignages parlent de plusieurs milliers de dollars.

Le plus cocasse dans cette histoire, c'est que la société confirme que sa véritable application iOS est en cours de validation par Apple alors que la fausse est validée depuis plusieurs années. Malgré quelques réclamations, elle n'a jamais été retirée de la boutique d'apps.



Une affaire qui nous rappelle une fois de plus l'importance d'être vigilant, même sur les plateformes sécurisées comme l'App Store. Sans oublier l'arrivée imminente des apps en dehors de l'App Store sur nos iPhone suite à la loi européenne DMA qui pourrait compliquer les choses.

🚨 A FAKE iOS app has resurfaced. Please note that our iOS app is still under review.



Identify the real app by Developer: DeBank (Android) & DeBank Global Pte. Ltd. (iOS).



For secure downloads, ONLY use our official website: https://t.co/FZmFjG2o5X https://t.co/OX9HxHo354