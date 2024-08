Transparence : environ 130 millions d'utilisateurs mensuels sur l'App Store en 2024

Apple vient de publier son dernier "DSA Transparency Report", qui compte pour les six derniers mois écoulés. Entre fin septembre et fin mars, la firme a vu ses utilisateurs venir toujours plus nombreux sur l'App Store, avec un total d'environ 138 millions de visiteurs mensuels. De quoi justifier l'étiquette "gatekeeper" attribuée par l'UE et qui a valu l'ouverture de l'iPhone aux magasins tiers, aux paiements alternatifs et autres moteurs de navigateurs.

La fréquentation de l'App Store dans l'UE

Présentation du rapport de transparence d'Apple, 2023-2024 :

Conformément aux articles 15, 24 et 42 de la loi sur les services numériques (LSN) de l'UE, le présent rapport de transparence fournit des informations sur les commandes et les notifications de contenu illicite reçues par l'App Store et sur la modération de contenu que l'App Store a entreprise de sa propre initiative.

Le présent rapport couvre la période de référence comprise entre le 28 septembre 2023 et le 27 mars 2024. Ce rapport reflète les données au 28 mars 2024.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais avec l'avènement du Digital Services Act (DSA), qui entend favoriser la confiance et réduire les contenus illicites, Apple et les autres géants doivent publier un rapport de transparence. Et comme le précédent document, c'est l'occasion de découvrir quelques chiffres couvrant la période du 28 septembre 2023 au 27 mars 2024.



Le plus important est évidemment celui du nombre d'utilisateurs sur l'App Store, ventilé par pays membre. Sur les 27 États, Apple a progressé, ce qui n'est pas surprenant.



Les plus gros marchés restent les mêmes, avec l'Allemagne en premier et 30 millions d'utilisateurs actifs (+ 2 millions). Suivent la France avec 25 millions d'utilisateurs (+ 1 million) et l'Italie avec 15 millions (+ 1 million). Si l'Espagne et la Pologne sont des marchés également importants avec respectivement 12 millions et 8 millions d'utilisateurs, derrière c'est bien moindre.



Le total des clients Apple utilisant au moins une fois l'App Store chaque mois est légèrement en dessous des 138 millions (dix pays affichent "moins d'un million d'utilisateurs). On aurait aimé savoir comment est calculé ce chiffre. Certains ne vont pas régulièrement sur l'App Store, sont-ils absents du décompte ?

Les autres chiffres

Parmi les autres informations intéressantes du document, outre les ressources humaines allouées par la firme dans chaque pays pour répondre aux demandes des développeurs et clients particuliers, on trouve surtout les ordres des autorités judiciaires ou administratives des États membres de l'UE pour agir contre les contenus illicites conformément à l'article 9 de l'ASD.

Ces injonctions peuvent être transmises par l'intermédiaire de Content Reports (ContentReports.apple.com) - le mécanisme de notification et d'action de l'App Store mis en place conformément à l'article 16 - ainsi que par les canaux de communication existants.4 Cette section couvre également les injonctions émises par les autorités judiciaires ou administratives des États membres de l'UE en vue de fournir des informations, conformément à l'article 10 de l'AVD.

Nombre d'injonctions des États membres de l'UE :

France : 44

Allemagne : 44

Espagne : 13

Italie : 4

Pologne : 2

Suède : 2

Lituanie : 1

République tchèque : 1

La France est donc première ex aequo avec l'Allemagne en termes de censure de contenus. Encore une fois, nous n'avons pas le détail permettant de juger du bien-fondé des requêtes en question. Dommage.