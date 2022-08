USA : le ministère de la Justice s'apprête à poursuivre Apple pour des pratiques antitrust

Apple est accusé de pratiques anticoncurrentielles depuis plusieurs années, des poursuites ont été engagées par des entreprises concurrentes aux États-Unis et dans bien d'autres pays à travers le monde. Jusqu'ici, Apple a réalisé des modifications minimes et très discrètes pour refroidir un peu la situation devenue bouillante à cause d'Epic Games. Toutefois, les choses pourraient bientôt virer à la catastrophe si on en croit un récent rapport.

Apple poursuivit par le ministère américain de la Justice ?

D'après une indiscrétion mentionnée par le média Politico, un important procès antitrust pourrait avoir lieu à l'encontre d'Apple aux États-Unis, l'attaque ne viendrait pas d'une entreprise mécontente, mais bien du ministère de la Justice directement.

Le rapport explique que ce cas est pour le moment envisagé, la décision finale n'a pas encore été prise et cette idée au sein du ministère pourrait peut-être ne jamais voir le jour !



Pour l’instant, les procureurs du ministère de la Justice sont en train de rassembler toutes les preuves nécessaires pour déposer une plainte officielle contre Apple suite à des actions anticoncurrentielles présumées et un abus de position dominante dans la distribution des applications sur smartphone et tablette. L'enquête du ministère de la Justice s'est d'abord concentrée sur l'App Store, mais elle serait désormais beaucoup plus vaste.

Les témoignages et documents qui sont actuellement réunies pourraient mettre en flagrant délit : l'abus du contrôle d'Apple sur ses produits physiques, ce qui nuirait à la concurrence. De plus, le ministère de la Justice souhaite aussi prouver que le comportement d'Apple à l'égard les développeurs est malsain (commission de 30%, règles strictes de l'App Store, interdiction de certaines thématiques d'applications comme le cloud gaming pour avantager Apple Arcade...)



Le rapport explique :

Les avocats du ministère de la Justice à San Francisco mènent l'enquête et ont contacté ces dernières semaines des entreprises concurrentes qui se trouvent sur certains marchés dominés par Apple. Lors de ces réunions, ont déclaré les trois personnes, les responsables du département ont clairement indiqué que l'App Store d'Apple et les systèmes d'exploitation de téléphonie mobile dans son ensemble font l'objet d'un examen minutieux.

Une annonce officielle de poursuite par le ministère de la Justice américain serait un énorme coup dur pour Apple qui va prochainement retourner en confrontation contre Epic Games suite à l'appel de la décision du procès par les deux entreprises.



