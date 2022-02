Meta s'attaque une nouvelle fois à la transparence du suivi des applications

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Applications iPhone Applications iPad

Guillaume Gabriel

1



Quand s'arrêteront-ils ? Une nouvelle fois, la société Meta, qui l'on retrouve notamment derrière Facebook et Instagram, s'en prend à la transparence du suivi des applications. Les responsables des réseaux sociaux populaires ont qualifié de "nuisible" la fonction, prétendant se préoccuper pour les petites entreprises.



Et selon un rapport paru aujourd'hui, nombreux sont les annonceurs à quitter le navire, préférant opter pour les publicités Google.

Facebook ne digère pas la transparence du suivi des applications

Dans ce fameux rapport, relayé par nos confrères du Wall Street Journal, on peut y lire de nouvelles attaques de Facebook envers la Pomme, jugeant que "sa politique est néfaste et rend plus difficile et plus coûteux pour les entreprises de toutes tailles d'atteindre leurs clients".



On y retrouve un exemple, parmi d'autres :

Martha Krueger, qui dirige une entreprise de paniers-cadeaux appelée Giften Market, avait l'habitude de dépenser tout son budget publicitaire sur Facebook et Instagram. Lorsque Apple a introduit l'année dernière une fonction de confidentialité pour les appareils mobiles qui restreint le suivi des utilisateurs, ses coûts d'acquisition de clients ont été multipliés par 10. En octobre, elle a transféré l'ensemble de son budget publicitaire vers les annonces de recherche sur Google.

Selon l'analyste Daniel Newman de Futurum Research, le changement d'Apple pourrait être l'innovation la plus perturbatrice à laquelle Meta ait jamais été confronté. Pour rappel, Meta a déclaré qu'elle s'attendait à une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars cette année suite à cette fonction.



Source