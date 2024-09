Apple Music : vous n’avez probablement pas vu ces deux nouveautés

Avec iOS 18, Apple propose une tonne de nouvelles fonctionnalités et améliorations au sein de plusieurs applications comme Mail, Messages, Plans… Cependant, ce qui est un peu passez inaperçu pendant l’Apple Event d’hier soir, ce sont les nouveautés dans l’application Musique. Apple ne projette pas de nouveautés « révolutionnaires », cependant l’entreprise va sortir deux nouvelles fonctionnalités repérées après l’installation de la bêta 1 d’iOS 18.

iOS 18 améliore aussi l’application Musique

Lors de l’événement d’hier, Apple a présenté iOS 18 avec une tonne de nouveautés, mais deux nouveautés d’Apple Music n’ont pas fait l’objet d’une grande attention : Music Haptics et SharePlay pour tous. Ces deux nouvelles fonctionnalités promettent d’améliorer l’expérience utilisateur. L’année dernière, Apple avait déjà introduit des améliorations majeures dans son application Musique, telles que les playlists collaboratives, le widget interactif et la lecture en fondu enchaîné pour éviter les blancs entre les chansons. Cette année, Apple continue d’innover avec des ajouts un peu moins impressionnants, mais tout de même intéressant.

Qu’est-ce que

Music Haptics ?

Music Haptics est une fonctionnalité révolutionnaire qui transforme l’écoute musicale en une expérience multisensorielle. En utilisant le moteur Taptic intégré aux iPhone, Music Haptics fournit des vibrations en synchronisation avec la musique, permettant aux utilisateurs de ressentir physiquement les rythmes et les basses de leurs morceaux préférés. Cette technologie repose sur le moteur Taptic, connu pour ses retours haptiques précis et subtils et offre une nouvelle dimension à l’expérience musicale.



Music Haptics a été conçu spécifiquement pour les personnes sourdes ou malentendantes, car elle leur permet de ressentir la musique de manière innovante. Mais tous les utilisateurs peuvent également apprécier cette dimension tactile unique qui enrichit leur expérience musicale. Pour activer Music Haptics, il suffit de se rendre dans l’application Réglages d’iOS 18, dans la section Accessibilité, et d’activer « Music Haptics ». On peut aussi l’avoir dans le nouveau centre de contrôle.

SharePlay pour tous, même pour ceux qui n’ont pas d’abonnement Apple Music

La seconde nouveauté concerne SharePlay, une fonctionnalité déjà appréciée des utilisateurs d’Apple Music, qui permet de partager de la musique en temps réel. Avec iOS 18, SharePlay devient encore plus accessible et utile. Désormais, SharePlay permet à tous les participants d’une session de collaborer sur la file d’attente de lecture, ajoutant des chansons à la session de lecture partagée. Jusqu’à présent, SharePlay nécessitait que tous les participants aient un abonnement à Apple Music pour pouvoir contribuer à la session de lecture. Mais avec la mise à jour iOS 18, cette condition disparaît : les participants peuvent ajouter des chansons à une session de lecture partagée même sans abonnement Apple Music. Les appareils compatibles avec cette fonctionnalité incluent le HomePod, l’Apple TV et les haut-parleurs compatibles Bluetooth.



Ces deux nouveautés apportent de nouvelles opportunités à l’expérience utilisateur, rendant Apple Music encore plus attractif pour les utilisateurs.