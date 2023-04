YouTube Premium : les utilisateurs vont pouvoir profiter de SharePlay

Depuis le 28 octobre 2015, YouTube essaie par tous les moyens de vous faire souscrire à un abonnement payant visant à vous ajouter des fonctionnalités supplémentaires et des contenus en plus. Ça a commencé par YouTube Red et c'est désormais YouTube Premium qui a la mission de vous apporter une "expérience optimale" de YouTube. Pour appuyer davantage son offre, la filiale de Google vient d'ajouter de nouvelles promesses. Bonne nouvelle, ça concerne les utilisateurs iOS !

YouTube Premium évolue

Plus de publicités, l'avantage de télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne, un accès à un catalogue de musiques en streaming... Les avantages pour YouTube Premium sont nombreux et ont déjà attiré des millions d'utilisateurs à travers le monde. Cependant, pour YouTube, ce n'est pas assez, la plateforme de vidéos en ligne souhaite apporter plus d'avantages à ses utilisateurs prêts à dépenser 11,99€ par mois.



Dès aujourd'hui, YouTube Premium ajoute plusieurs nouveautés qui concernent les utilisateurs iOS, mais aussi ceux qui sont du côté d'Android.

Les utilisateurs d'iPhone (avec iOS 15.1 minimum) pourront profiter dans peu de temps de SharePlay afin de visualiser des vidéos YouTube avec d'autres utilisateurs Apple via FaceTime. Cette fonctionnalité d'iOS est rapidement devenue populaire dans l'écosystème Apple, YouTube va rejoindre d'autres applications comme Disney+, myCANAL... Qui elles aussi ont sauté le pas pour proposer cette nouvelle façon de regarder des contenus avec ses proches, même s'ils sont loin.



Du côté d'Android, on retrouve un équivalent avec Google Meet Live Sharing, les utilisateurs peuvent dès maintenant lancer YouTube (avec leur abonnement Premium) puis déclencher le partage de la vidéo au sein de la conversation Google Meet.

Un 1080p encore plus beau sur iOS, ça arrive bientôt !

Toujours pour les membres YouTube Premium, la filiale de Google va fournir une version améliorée à débit binaire de la qualité HD 1080p dans son application iOS. Une version améliorée à débit binaire élevé de qualité HD 1080p signifie que la vidéo est encodée avec un débit binaire plus élevé, ce qui peut entraîner une meilleure qualité vidéo. Avec un débit binaire plus élevé, la vidéo peut avoir une meilleure clarté, une meilleure résolution, une plus grande fidélité des couleurs et une meilleure fluidité des mouvements. Cette nouveauté débarquera dans les semaines à venir sur iOS, YouTube a informé que tout n'était pas encore prêt.

"Continuez à regarder"

Sur la même expérience que nos services de streaming favoris, YouTube propose également à ses membres Premium un accès rapide qui s'appelle "Continuez à regarder" et qui est compatible multiplateforme.

Vous regardez la dernière vidéo de FastGoodCuisine sur votre iPhone et vous arrêtez à la moitié de la vidéo ?

Regardez la suite de la vidéo depuis votre Mac à l'endroit exact où celle-ci a été arrêtée. Les membres Premium auront une invite dans le coin inférieur droit pour continuer la vidéo.

Cette nouveauté est disponible dès maintenant sur iOS et Android et Mac/PC !

Le téléchargement intelligent

Dernière fonctionnalité qui concerne l'OS d'Apple et de Google, c'est le téléchargement intelligent.

Les membres YouTube Premium ont accès aux vidéos recommandées directement en hors-ligne. Vous allez me dire, comment c'est possible ? En réalité, c'est simple. L'application YouTube va automatiquement télécharger (sans vous demander votre avis) une playlist de plusieurs vidéos issues de la catégorie "vidéo recommandée" que vous apercevez en écran d'accueil.



Si vous ne les regardez pas au bout d'un moment, les vidéos seront effacées et remplacées par d'autres. Le téléchargement se fait en arrière-plan et de préférence en WiFi pour éviter d'impacter votre enveloppe de data sur votre forfait mobile.

Cette fonctionnalité vous permet de regarder des vidéos recommandées, même sans connexion internet. Très pratique si vous avez un voyage à faire en avion !

Bien sûr, le téléchargement intelligent pourra être désactivé si votre iPhone possède une quantité de stockage faible.

Résumons les nouveautés

Google Meet Live Sharing : disponible dès maintenant

SharePlay sur iOS : disponible dans quelques semaines

La version améliorée à débit binaire de qualité HD 1080p : disponible dans quelques semaines en exclusivité sur iOS

La fonction "Continuer à regarder" : disponible dès maintenant sur iOS, Android et la version web de YouTube

Les téléchargements intelligents : disponible dès maintenant sur iOS et Android

