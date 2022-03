Les utilisateurs de Tinder vont pouvoir contrôler le casier judiciaire des autres (USA)

Très prochainement, les utilisateurs de Tinder sur le continent américain vont avoir accès au casier judiciaire des personnes avec lesquelles elles discutent. En association avec le site Garbo, Match Group souhaite renforcer la sécurité de ses utilisateurs et de ses utilisatrices.

Bonne ou mauvaise idée ?

Dans le but de renforcer et sécuriser son expérience utilisateur, Tinder va lancer une toute nouvelle fonctionnalité aux États-Unis. Comme annoncé par le groupe ce mercredi 9 mars, les utilisateurs américains de Tinder vont pouvoir vérifier le casier judiciaire des personnes avec lesquelles elles sont en discussion.



Pour que cela soit possible, Tinder s'associe à Garbo qui n'est autre qu'un site qui permet de faire des recherches sur le passé judiciaire d'un individu. Garbo sera directement accessible à l'intérieur de l'application Tinder. Pour célébrer ce partenariat, la plateforme offre les deux premiers rapports à tout le monde mais précise qu'il faudra payer 2.50 $ pour chaque demande par la suite. La sécurité avant tout mais pas à n'importe quel prix.

Dans un premier temps, Garbo demande le prénom et le numéro de téléphone de la personne. Si le site trouve un résultat, il faut également préciser l'âge pour que la recherche s'affine. Au cas où la personne sur laquelle vous vous renseignez est connue du service judiciaire, il sera possible de le signaler à Tinder.



Précisons tout de même que l'objectif reste de signaler les personnes connues pour des faits de violence conjugal, délits sexuels... et non pour la possession de drogue en petite quantité ou ce genre de délit "plus courant".



Déclaration de Kathryn Kosmides :

Nous voulons protéger les personnes les plus vulnérables aux dommages à la fois en ligne et hors ligne et ce n'est que la première étape dans la réalisation de notre mission d'aider à prévenir de manière proactive les dommages à l'ère numérique."

Déclaration de Tracey Breeden, responsable de la sécurité et de la défense sociale chez Match Group :