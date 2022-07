YouTube annonce le PIP pour les utilisateurs américains et abonnés Premium dans le monde

Depuis plus d'un an, Apple propose aux développeurs de profiter de la fonctionnalité Picture-in-Picture, cela permet aux utilisateurs d'un iPhone ou d'un iPad de continuer à visualiser leur vidéo quand ils quittent l'application. Si certaines apps comme Twitch, Disney+ ou encore Netflix ont été très rapides à le déployer et sans coût supplémentaire, du côté de YouTube, l'équipe a pris son temps !

YouTube déploie le PIP

Dans un court communiqué, YouTube a annoncé cette nuit le déploiement du Picture-in-Picture pour l'ensemble des utilisateurs situés aux États-Unis. Désormais, il devient possible pour les Américains de fermer l'application et de continuer à regarder une vidéo YouTube tout en envoyant un mail, en écrivant un iMessage, en surfant sur internet...

La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'être abonnés à YouTube premium, la fonctionnalité est accessible à tous les détenteurs de l'application YouTube sur iOS et iPadOS.

Attention tout de même, les non-abonnés Premium ne peuvent pas utiliser le PIP sur des contenus musicaux.

Et à l'international ?

Pour les autres pays, le Picture-in-Picture est également déployé dès aujourd'hui, cependant la fonctionnalité ne sera disponible que pour les abonnés YouTube Premium. La filiale de Google a donc choisi de créer une différence entre les utilisateurs Américains et ceux du reste du monde.

Picture-in-Picture (PiP) sera maintenant déployé sur les appareils iPhone et iPad (exécutant iOS et iPadOS 15.0 ou version ultérieure) au cours des prochains jours. Nous reconnaissons que cela a été un déploiement lent pour une fonctionnalité très demandée, et nous tenons à remercier tous ceux qui ont partagé leurs commentaires au cours des expériences (y compris récemment sur youtube.com/new ), et qui ont attendu patiemment ce moment !

Pour activer l'expérience Picture-in-Picture, rendez-vous dans l'application YouTube puis prenez la direction des réglages. Vous trouverez dans "Général" la fonction "Picture in Picture", il vous suffira de l'activer pour en profiter instantanément.

