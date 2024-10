Netflix Moments : quand les utilisateurs font de la pub pour la plateforme

Netflix lance Moments, une nouvelle option de partage sur iOS. Moments permet d'enregistrer quelques secondes de n'importe quel contenu pour le partager sur les réseaux. La société espère attirer encore plus d'utilisateurs curieux.

Netflix Moments : une nouvelle manière de partager

Netflix a trouvé un moyen pratique de se faire de la publicité sans dépenser un seul centime. Le géant du streaming vient de lancer une nouvelle fonctionnalité sous le nom de Moments. Son intérêt ? Enregistrer, revivre et surtout partager une scène d'un film ou d'une série à ses contacts et sur les réseaux sociaux.



Lorsqu'un utilisateur regarde un contenu sur son iPhone, il lui suffit de sélectionner le bouton Moments du lecteur vidéo au bon moment. Les dernières secondes sont alors enregistrées et sauvegardées dans l'onglet Mon Netflix. L'extrait est consultable à tout moment et permet même de se relancer exactement à ce moment du film ou de la série. On parle de quelques secondes seulement.

Mieux encore, l'extrait enregistré peut être partagé à n'importe qui, mais également sur les réseaux sociaux. Mais n'allez pas croire que votre fil d'actualité va être rempli de spoilers à tout-va. Partager un Moments permet d'afficher un lien de redirection vers Netflix dans la publication. Il faut donc cliquer sur ce lien et se rendre sur Netflix pour visionner la vidéo.



Cela permet bien évidemment d'éviter que les meilleures scènes soient divulguées sur le web mais surtout d'inciter encore plus de monde à se rendre sur la plateforme. Netflix est persuadée que certains craqueront et prendront un abonnement pour voir le film ou la série en intégralité.



Netlfix Moments est exclusivement disponible sur l'application iOS dans un premier temps. Android devra patienter encore quelques semaines. La dernière mise à jour de l'application est nécessaire, à vérifier sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Netflix